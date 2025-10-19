TEST: LELO Tor 3

LELO to firma, która od lat łączy technologię, design i wysoką jakość wykonania. Model Tor 3 to najnowsza wersja wibracyjnego pierścienia, który – według producenta – ma zapewniać większą przyjemność zarówno użytkownikowi, jak i jego partnerce lub partnerowi.

LELO tradycyjnie zadbało o elegancką prezentację. W pudełku znajdziemy pierścień Tor 3, przewód USB-A do DC, instrukcję obsługi, jedwabisty woreczek do przechowywania oraz niewielką saszetkę z lubrykantem. Niezmiennie czekam na to, by LELO przeszło na standard USB-C/USB-C, by nie mnożyć ładowarek w podróży. Całość prezentuje się jednak luksusowo i wyraźnie odróżnia od tańszych akcesoriów. Producent wciąż tworzy gadżety, które swoją elegancją mogą nadawać się na prezent bardziej niż jakiekolwiek inne propozycje konkurencji.

Tor 3 wykonany jest z wysokiej jakości silikonu medycznego oraz elementów z tworzywa ABS. Materiały są bezpieczne dla ciała, przyjemne w dotyku i łatwe do utrzymania w czystości. Sam pierścień ma średnicę ok. 3,8 cm, ale dzięki elastyczności dopasowuje się do różnych kształtów i rozmiarów. Urządzenie jest w pełni wodoodporne, co zwiększa komfort użytkowania i pozwala korzystać z niego również pod prysznicem.

Największą różnicą w porównaniu z poprzednią wersją (Tor 2) jest integracja z aplikacją mobilną LELO. Dzięki łączności Bluetooth można sterować wibracjami za pomocą smartfona – wybierać spośród ośmiu trybów pracy, regulować intensywność, a nawet korzystać z funkcji sterowania potrząśnięciem smartfonem. Aplikacja nie jest nastawiona na zdalną obsługę na odległość, ale pełni rolę wygodnego pilota w zasięgu kilku metrów.

Sam pierścień oferuje także manualne sterowanie – za pomocą przycisków na obudowie można szybko zmienić tryb lub intensywność, co jest praktyczne, gdy nie chcemy sięgać po telefon i będzie stanowić prawdopodobnie najczęstszy sposób obsługi.

Po pełnym naładowaniu (ok. 2 godziny) urządzenie działa do 2 godzin. Wibracje są głębokie i wyraźne, ale nie powodują nadmiernego odrętwienia. Dobrze sprawdzają się zarówno w trakcie gry wstępnej, jak i podczas współżycia – pierścień może stymulować obie osoby, w zależności od wybranej pozycji. Można też z niego korzystać solo jako dodatkowy stymulant.

Testując Tor 3, doceniłem jakość materiału – silikon jest miękki, aksamitny i nie powoduje dyskomfortu, choć w przypadku owłosienia w okolicach intymnych należy uważać. Dodatkowym plusem jest łatwość zakładania przy użyciu lubrykantu na bazie wody. Sama aplikacja wymaga odrobiny przyzwyczajenia – nie wszystkie tryby są równie intuicyjne, ale prostsze funkcje, jak regulacja intensywności czy wspomniany tryb „shake”, okazują się naprawdę wygodne. Chciałbym zarazem, żeby LELO zleciło jakiejś poważnej marce technologicznej popracowanie nad swoją apką, by dorównywała jej wizerunkowi.

Tor 3 to jeden z prostszych gadżetów erotycznych marki, choć wciąż kwalifikujący się do klasy premium – zarówno pod względem jakości wykonania, jak i ceny. Nie jest to rozwiązanie dla każdego: osoby zaczynające swoją przygodę z tego typu gadżetami mogą uznać go za zbyt kosztowny, biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę funkcji. Jednak dla par, które chcą wnieść do swojej intymności coś nowego i cenią sobie elegancję oraz komfort, Tor 3 będzie ciekawą i wartościową propozycją.

Specyfikacja

CENA 589 PLN

589 PLN MATERIAŁ silikon bezpieczny dla ciała, plastik ABS

silikon bezpieczny dla ciała, plastik ABS WYMIARY 46,7 x 22,2 x 60 mm

46,7 x 22,2 x 60 mm ŚREDNICA 29 mm

29 mm CZĘSTOTLIWOŚĆ 130 Hz

130 Hz MAKS. POZIOM HAŁASU 60 dB