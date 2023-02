TEST: BenQ SW271C

Jeśli jesteś fotografem lub spędzasz dużo czasu na edycji zdjęć lub filmów, ta recenzja monitora BenQ SW271C jest dla ciebie.

Choć nie jest to jeden z najdroższych monitorów, jakie można kupić, z pewnością nie jest też tani. Dzięki technologii AQCOLOR największą zaletą 27-calowego monitora 4K jest dokładne odwzorowanie kolorów. To jednak nie wszystko, bo oferuje również funkcję Paper Color Sync, która umożliwia tworzenie dedykowanych ustawień kolorów w oparciu o tryb drukarki, rodzaj papieru i przestrzeń kolorów. Z kolei dla montażystów wideo HDR jest tu obsługa CalMAN do kalibracji wideo LightSpace i wejście wideo HLG do gradacji kolorów w postprodukcji. Wszystko to jest połączone z wbudowanym gniazdem kart SD, szybką łącznością USB-C, a nawet odpinaną osłoną chroniącą przed odblaskami. Jest to bez cienia wątpliwości monitor 4K stworzony dla twórców.

W żadnym wypadku nie jest to elegancki, smukły monitor. BenQ SW271C wygląda trochę staromodnie z szarą, plastikową obudową, dużymi przyciskami z przodu i grubymi ramkami. Bez osłony przeciwsłonecznej waży 10,9 kg i mierzy 618 x 647 x 285 mm z podstawą. Jest więc zdecydowanie spory. Podstawa jest masywna, wręcz za duża. Ekran można za to swobodnie przechylać i obracać, a także przesuwać w górę i w dół. Aby zachować porządek, podstawa ma otwór do zarządzania kablami. Ekran jest też kompatybilny z uchwytami ściennymi VESA.

Możliwości podłączenia urządzeń jest wiele: po lewej stronie monitora znajdują się 2 gniazda USB 3.0 oraz gniazdo kart SD. W zakamarku z tyłu znajdują się 2 złącza HDMI, DisplayPort, USB 3.0, 3,5 mm audio i USB-C, które mogą jednocześnie zasilać do 60 W i wyświetlać ekran laptopa za pomocą jednego kabla. Wiele mocniejszych laptopów potrzebuje więcej niż tylko 60 W, ale zapewni to doładowanie laptopa przynajmniej podczas pracy. BenQ SW271C jest kompatybilny z systemami Mac i Windows.

Włącz go, a natychmiast przekonasz się o jego głębi kolorów i dokładności.

Aby przełączać wejścia wyświetlacza lub dostosowywać ustawienia, na dolnej ramce znajduje się pięć kwadratowych przycisków nawigacyjnych, a także przycisk zasilania. Są wystarczająco duże, aby można je było szybko i łatwo obsługiwać, chociaż dobrze byłoby mieć joystick, który również przyspieszyłby działanie. Monitor jest również dostarczany z pilotem Hotkey Puck G2, który zapewnia szybki dostęp do preferowanych trybów kolorów i funkcji.

Będąc częścią gamy monitorów fotograficznych PhotoVue firmy BenQ, można śmiało powiedzieć, że ten 27-calowy panel IPS 4K (3840×2160 px) jest wyjątkowo wyraźny i nienagannie szczegółowy. Ma współczynnik proporcji 16:9 i kąt widzenia 178 stopni, dzięki czemu uzyskasz spójny wygląd pod niemal każdym kątem.

BenQ SW271C jest przeznaczony do edycji fotografii, dzięki czemu 1,07 miliarda kolorów wygląda niesamowicie naturalnie z dużą głębią. Jest to w dużej mierze zasługą technologii AQCOLOR, która dokładnie odwzorowuje kolory – wyświetlacz oferuje 99% pokrycie AdobeRGB, 90% P3 i 100% sRGB, a także Delta E≤2 plus 10-bit na kanał. Jest również zatwierdzony przez Pantone. BenQ SW271C nie ma niestety pełnych możliwości HDR, takich jak lokalne przyciemnianie, a szczytowa jasność 300 nitów również nie jest szczególnie wysoka, co może ograniczać możliwości produkcji wideo.

Podczas wyświetlania tekstu lub przeglądania Sieci, panel wygląda naprawdę ostro, linie są niewiarygodnie cienkie, a szczegóły wyjątkowo się wyróżniają. Oprócz edycji zdjęć będzie to fantastyczny monitor w innych rodzajach prac, takich jak przetwarzanie tekstu lub przeglądanie stron internetowych. Czas reakcji 5 ms w połączeniu z częstotliwością odświeżania 60 Hz może być idealny do tworzenia treści, ale nie jest tak dobrze dostosowany do gier. Z pewnością poradzi sobie z podstawowymi tytułami, ale nie powiedziałbym, że nadaje się do przełączania między pracą a zabawą.

Na pierwszy rzut oka BenQ SW271C może nie wyglądać szczególnie imponująco z masywną, plastikową obudową i nieporęczną podstawą, ale włącz go, a natychmiast przekonasz się o jego głębi kolorów i dokładności. Ludzkie oko nie będzie w stanie zauważyć wad, jeśli chodzi o odwzorowanie kolorów na tym wyświetlaczu.

Może się wydawać, że jest to drogi monitor, ale w porównaniu z innymi profesjonalnymi panelami do edycji jest naprawdę w dolnym zakresie cen. Jeśli nie jesteś profesjonalistą, może to być lekkie marnotrawstwo jego możliwości – są monitory 4K, które kosztują znacznie mniej, są bardziej wszechstronne i lepiej wyglądają. Ci, którzy będą głównie używać monitora 4K do tworzenia treści, zdecydowanie powinni wybrać BenQ SW271C. Chociaż nie jest idealny, jeśli chodzi o produkcję wideo, operatorzy i tak dobrze sobie z nim poradzą, a jeśli interesujesz się fotografią, trudno byłoby nie polecić ci tego ekranu.

Specyfikacja