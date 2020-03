Targi GDC 2020 przesunięte na lato

Ofiarą COVID-19 padło niemal 90 000 osób na całym świecie, wśród których znalazło się ponad 3 000 przypadków śmiertelnych. Strach przed rozprzestrzenianiem się wirusa zmusza producentów do rezygnacji z targów, a organizatorów do odwoływania lub przekładania imprez. Taki właśnie los spotkał tegoroczną edycję Game Developers Conference.

GDC to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży gier komputerowych, którego historia sięga roku 1988. Tegoroczna edycja miała odbyć się w dniach 16-20 marca, jednak ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa została ona tymczasowo wstrzymana. Organizatorzy imprezy obiecują jednak, że nie oznacza to całkowitego odwołania targów, a jedynie ich przełożenie na lato w nadziei, że do tego czasu sytuacja zostanie opanowana. O udział w imprezie zostaną poproszeni wszyscy partnerzy GDC 2020, a szczegóły poznamy w ciągu najbliższych tygodni.

To nie pierwsze wydarzenie, które zostało odwołane z powodu zagrożenia koronawirusem. W lutym organizatorzy MWC 2020 podjęli decyzję o zrezygnowaniu z imprezy po tym, jak producenci zaczęli masowo wycofywać się z targów. Podobny los spotkał także targi motoryzacyjne Geneva Motor Show oraz coroczne spotkanie deweloperów Facebook F8. Finały rozgrywek e-sportowych Intel Extreme Masters 2020 w Katowicach odbyły się natomiast bez udziału publiczności – decyzję o zamknięciu imprezy podjął wojewoda śląski.