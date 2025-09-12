Sony prezentuje smartfon Xperia 10 VII – elegancja, fotografia i długowieczność w jednym

Sony zaprezentowało nową odsłonę swojego średniopółkowego smartfona – Xperia 10 VII, który łączy odświeżone, minimalistyczne wzornictwo z szeregiem funkcji przygotowanych z myślą o codziennym użytkowniku. Producent stawia nie tylko na lepsze zdjęcia i komfort oglądania, ale też na wyjątkowo długie wsparcie aktualizacyjne oraz ekologiczne podejście do opakowania i materiałów.

Jedną z kluczowych nowości jest dedykowany przycisk migawki, dzięki któremu aparat można uruchomić nawet przy zablokowanym ekranie – wystarczy dłużej przytrzymać przycisk. Nowe przetworniki światłoczułe (w tym 1/1,56″ w obiektywie 24 mm) poprawiają jakość zdjęć w słabszym oświetleniu. Xperia 10 VII oferuje trzy ogniskowe (16, 24 i 48 mm), pozwalając uchwycić zarówno szerokie kadry, jak i detale w zbliżeniu.

Nowa Xperia ma wytrzymywać nawet do dwóch dni pracy na jednym ładowaniu, a funkcja „ładowania adaptacyjnego” dba o kondycję akumulatora nawet po czterech latach. Smartfon otrzyma też sześć lat aktualizacji zabezpieczeń i do czterech nowych wersji Androida. W środku pracuje procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, który odpowiada za szybkość i płynność działania.

Powiększony wyświetlacz o proporcjach 19,5:9 obsługuje odświeżanie 120 Hz, co przekłada się na wyjątkową płynność przewijania i oglądania. Ulepszone głośniki stereo skierowane do przodu generują pełniejszy bas i czystszy dźwięk, a mocniejszy sygnał Bluetooth zapewnia stabilne połączenie w każdych warunkach.

Na pokładzie znalazły się funkcje Circle to Search oraz dostęp do asystenta Google Gemini, który wspiera użytkownika w planowaniu, pisaniu i nauce. Konstrukcja urządzenia została przeprojektowana – smartfon waży jedynie 168 g, a jego smukła obudowa z matowym wykończeniem i szkłem Gorilla Glass Victus 2 nadaje mu elegancki charakter.

Sony podkreśla, że pudełko Xperii 10 VII nie zawiera plastiku, a w konstrukcji telefonu użyto przyjaznych środowisku materiałów, m.in. tworzyw z recyklingu i SORPLAS. Smartfon trafi do sprzedaży we wrześniu w kolorze białym, turkusowym i antracytowym.