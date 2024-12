Sony królem Mini LED?

W segmencie kina domowego premium telewizory Sony są tak dobre, jak to tylko możliwe – i tak jest już od wielu lat. Firma jest chwalona za przetwarzanie obrazu i zamiłowanie do dostarczania fantastycznej jakości obrazu zarówno w swoich flagowych zestawach, jak i tańszych opcjach, takich jak X90L. Tak więc istnieje presja, która pojawia się wraz z każdą odświeżoną wersją jej oferty. Ale Sony nie pozwala, aby to powstrzymało ją przed podejmowaniem odważnych kroków.

Obecnie głównym celem firmy jest Mini LED. A dokładniej, wszystkie oczy zwrócone są na topowy model BRAVIA 9. W nowej ofercie nadal znajduje się OLED – to BRAVIA 8 – a zeszłoroczny A95L QD-OLED również pozostaje na swoim miejscu. Ale Sony spędziło lata na udoskonalaniu własnego podejścia do pakowania tysięcy diod LED w system podświetlenia i precyzyjnego kontrolowania ich wszystkich przy użyciu technologii, która według firmy jest podobna do tej stosowanej w jej profesjonalnych monitorach masteringowych. Sekretem jest system XR Backlight Master Drive, który działa jak mózg, decydujący o tym, jak najlepiej wykorzystać wszystkie te diody LED. I może to zrobić na bardzo szczegółowym poziomie dzięki nowemu krzemowi, który Sony zbudowało specjalnie dla struktury Mini LED tego telewizora.

Aby wyjaśnić kilka liczb, BRAVIA 9 zawiera o 325% więcej stref przyciemniania w stosunku do X95L z 2023 roku, który już zapewniał fenomenalne poziomy czerni z ledwie śladowo widocznym rozmyciem. X95L stał się również niesamowicie jasny, ale BRAVIA 9 może zwiększyć jasność o 50% przy szczytowej jasności. Robi to, zużywając o 20% mniej energii niż jego poprzednik. „Kino wraca do domu” to slogan ostatniej generacji telewizorów, a Sony chce ponownie ustanowić Bravię jako markę zdolną do zapewnienia niezrównanych wrażeń podczas oglądania w salonie.

Firma zawsze dbała o szczegóły, jeśli chodzi o intencje twórców. Żadna inna firma nie ma takiego doświadczenia zarówno w produkcji, jak i w emisji obrazów. Oprócz Dolby Vision w całej ofercie, telewizory obsługują tryb Netflix Adaptive Calibrated Mode i nowy tryb Prime Video Calibrated Mode. Ten pierwszy automatycznie dostosowuje jasność obrazu do warunków w pomieszczeniu, umożliwiając oglądanie w studyjnym standardzie. Druga funkcja umożliwia telewizorowi samoczynną optymalizację obrazu w filmach, programach telewizyjnych, a nawet po raz pierwszy transmisjach sportowych na żywo, aby zapewnić płynniejszą akcję, na przykład podczas oglądania meczów piłki nożnej czy tenisa. Dodatkowo można oglądać wybrane tytuły z oferty platformy Disney+, delektując się doświadczeniem prawdziwego kina. Telewizory Bravia z technologią IMAX Enhanced, dzięki efektom dźwiękowym, mogą przenieść w sam środek najbardziej ekscytującej akcji.

Bravia 9 kosztuje 13 999 PLN – i to za model „tylko” 65-calowy. Jeśli chodzi o większe rozmiary, to już wydatek rzędu 17 999 PLN (75 cali) i 21 999 PLN (85 cali). Za te pieniądze otrzymujesz wszystkie dodatkowe funkcje firmy, takie jak X-Wide Angle zapewniające spójne kąty oglądania i X-Anti Reflection, aby uniknąć niepożądanych rozpraszaczy wizualnych. Wyróżnikiem jest wyświetlacz XR Triluminos Pro, który pozwala zreprodukować ponad miliard kolorów, z subtelnie zróżnicowanymi barwami i nasyceniem. Wszystko po to, aby nadać naturalny wygląd każdemu, nawet najmniejszemu szczegółowi. Bravia 9 dodaje również parę skierowanych ku górze głośników wysokotonowych do swojego akustycznego systemu multi-audio, aby uzyskać bardziej wciągający dźwięk przestrzenny. Wbudowane głośniki telewizyjne Sony są na zupełnie innym poziomie w porównaniu do przeciętnych przetworników, które często można znaleźć u innych marek – chociaż z pewnością płacisz za tę jakość krocie.

Model Bravia 7 to kolejny model Mini LED o ogólnej wydajności, który powinien być porównywalny z modelem X95L – ale za zauważalnie niższą cenę. Za 65-calowy zestaw zapłacisz 6 999 PLN, a największy 85-calowy model kosztuje 13 999 PLN. Warto jednak podkreślić, że Bravia 7 wyposażony jest w tę samą technologię. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na procesor XR Processor z systemem rozpoznawania sceny, który precyzyjnie wykrywa dane, analizuje je, a następnie optymalizuje obraz, aby nadać mu maksymalnie naturalny i realistyczny wygląd. Warto także wspomnieć XR Backlight Master Drive ze specjalnym algorytmem lokalnego wygaszania, który precyzyjnie steruje tysiącami diod LED, aby nadać obrazowi imponujący kontrast. Równie ważna jest technologia XR Clear Image, która inteligentnie przekształca źródłowy obraz przy wykorzystaniu specjalnej bazy danych, aby nadać mu jakość bliską 4K, czyli krótko mówiąc pracuje w czasie rzeczywistym nad ulepszeniem obrazu docierającego do ludzkiego oka. Ale Bravia 7 wraz z perfekcyjnym obrazem dostarcza kinowy dźwięk. I tutaj spotykamy się z Acoustic Multi-Audio, który generuje dźwięk nie spod obudowy telewizora, ale z samego ekranu, ze środka sceny, i jest idealnie dopasowany do dynamiki obrazu. Funkcję tę wzmacniają wirtualne głośniki u góry i po bokach. Wciągający, 5.1.2-kanałowy dźwięk przestrzenny można uzyskać nawet w czasie odtwarzania źródeł 2- i 5.1-kanałowych, a obsługa systemów Dolby Atmos i DTS:X oznacza jedno – niezapomniane efekty przestrzenne.

Wszystkie telewizory Sony, poza tym, że są wyjątkowymi osiągnięciami w dziedzinie emisji wysokiej jakości obrazu, mogą poszczycić się doskonałym designem. Są to projekty minimalistyczne, nie zaburzające stylistyki wnętrz, niemal perfekcyjnie zlewające się ze ścianą. Równie intuicyjne jest także modułowe podłączenie i dyskretne ułożenie przewodów. Sony od wielu lat kładzie nacisk na minimalizowanie ilości kabli i eliminowanie zbędnych połączeń. Zaletą telewizorów Sony jest także możliwość korzystania z intuicyjnego oprogramowania Google TV z dodatkami takimi jak Eco Dashboard dla tych, którzy chcą mieć kontrolę nad zużyciem energii. Dla jeszcze większej wygody, do dyspozycji użytkowników jest aplikacja Sony Bravia Connect, z poziomu której możemy korzystać z menu ustawień, zmieniać głośność czy programy, bez konieczności sięgania po pilota. Telewizor Sony został wyposażony w funkcję jednoczesnego odtwarzania dźwięku przez słuchawki i głośniki telewizora, dzięki temu widzowie mogą niezależnie regulować głośność w swoim urządzeniu Bluetooth.

Każdy kolejny rok modelowy przynosi nowe telewizory, jeszcze lepsze procesory i technologie, które zdają się przekraczać granice niemożliwości. Firma Sony skupiła się na serii Bravia z podświetleniem Mini LED, która jest udoskonalana tak, aby zgodnie z hasłem reklamowym przenieść kino do domu. I warto podkreślić, że udaje jej się to z doskonałymi rezultatami, a właściciele Bravii nie muszą już wychodzić z domu, aby oglądać wysokiej jakości obraz połączony ze studyjnym dźwiękiem.

Materiał powstał we współpracy z firmą Sony.