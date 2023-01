Smartwatch Maxcom na aukcji WOŚP

Maxcom po raz kolejny weźmie udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem polski producent i dystrybutor elektroniki użytkowej, wystawia na aukcję zaawansowany technologicznie smartwatch Maxcom FW46 Xenon z unikalnymi podpisami polskich artystów.

31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku. Celem tegorocznej akcji jest walka z sepsą i zakup sprzętu dla laboratoriów mikrobiologicznych w całym kraju. Maxcom jak co roku przyłącza się do akcji wspierania fundacji Jurka Owsiaka. Firma wystawia na licytację inteligentny zegarek FW46 Xenon, który m.in. monitoruje funkcje zdrowotne i sen oraz ma liczne programy treningowe. Jego elegancki design sprawia, że można go nosić zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia. Użytkownicy smartwatcha mogą wybierać spośród różnych tarcz oraz dwóch pasków, które są w zestawie. W edycji limitowanej, stworzonej specjalnie dla WOŚP skórzany pasek posiada sygnatury uznanych polskich artystów: Wojtka Smarzowskiego, Magdaleny Różczki i Elizy Rycembel. Całkowity dochód z licytacji wesprze konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wojtek Smarzowski to polski reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta oraz operator filmowy, który nie boi się podejmowania kontrowersyjnych tematów. Popularność zdobył m.in. jako autor takich filmów jak „Drogówka” (2013), opisujący życie policjantów patrolujących ulice Warszawy, „Wołyń” (2016), ukazujący relacje historyczne pomiędzy Polakami a Ukraińcami czy „Wesele” (2021) będący satyrą na polską prowincję. Wielokrotny laureat Orłów za najlepszą reżyserię. Tutaj AUKCJA.

Magdalena Różczka, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, znana jest m.in z takich filmów jak „Lejdis” (2008), „Podatek od miłości” (2018) czy trzeciej i czwartej części „Listów do M.” (2017, 2020) oraz z wielu popularnych seriali, m.in. „Usta usta” (2010), „Lekarze” (2012), „Czas honoru-Powstanie” (2014), „Rojst ’97” (2021) czy „Tajemnica zawodowa” (2022). Dwukrotnie była nominowana do nagrody Złotej Kaczki. Aktorka angażuje się w akcje społeczne na rzecz promocji zdrowia, a od 2010 roku jest też Ambasadorką Dobrej Woli UNICEF. Tutaj AUKCJA.

Eliza Rycembel, polska aktorka młodego pokolenia występowała m.in. w filmach: „Obietnica” (2014), „Carte Blanche” (2015), „Wszystko gra” (2016), „Ciemno, prawie noc” (2019). Widzowie znają ją również z seriali „Ślepnąc od świateł” (2018) czy „Osiecka” (2020). Za rolę Marty w filmie „Boże Ciało” otrzymała w 2019 roku nagrodę 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za najlepszą rolę drugoplanową, a w 2020 roku – nagrodę Orła. Tutaj AUKCJA.