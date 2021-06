Samsung prezentuje ultralekkie laptopy Galaxy Book Go

W najbliższych miesiącach na rynku na pewno pojawi się więcej laptopów z procesorami ARM – przykład Apple pokazał, że tego typu urządzenia mogą stać się prawdziwym przebojem. Tym razem przyszedł czas na Samsunga, który właśnie zaprezentował nowe komputery z serii Galaxy Book.

Podstawowy model, Galaxy Book Go, działa na procesorze Snapdragon 7c Gen 2. Urządzenie zostało wyposażone w 14-calowy ekran 1920 x 1080 px, ma grubość zaledwie 14,9 mm i waży 1,38 kg. Chociaż wygląda na lekkie i delikatne, Samsung obiecuje, że spełnia ono wojskowe normy wytrzymałości. Wewnątrz znajdziemy od 4 do 8 GB RAM i od 64 do 128 GB pamięci wewnętrznej, jak również głośniki Dolby Atmos, możliwość odchylania ekranu w zakresie 180 stopni oraz baterię starczającą na 18 godzin pracy bez konieczności podładowywania.



Jeśli potrzebujemy nieco mocniejszego sprzętu, na ratunek idzie nam Galaxy Book Go 5G, wyposażony w układ Snapdragon 8cx Gen 2 – Qualcomm wskazuje, że pod względem wydajności jest on porównywalny z niektórymi układami Intel Core i5. W tym modelu do dyspozycji otrzymamy także łączność komórkową 5G, zapewniającą stały dostęp do sieci. Poza tym specyfikacja Galaxy Booka Go 5G nie różni się od niższej konfiguracji: obydwa laptopy działają na Windowsie 10 i są wyposażone w dwa porty USB-C, pojedynczy USB-A, slot na karty microSD oraz minijacka.



Samsung Galaxy Book Go będzie dostępny w sprzedaży od 10 czerwca w cenie 350 USD (ok. 1 290 PLN). Cena i data wejścia na rynek modelu wyposażonego w łączność 5G pozostają na razie nieznane.