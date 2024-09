Samsung Art Store – sztuka w zasięgu pilota

The Frame to najbardziej popularny lifestyle’owy telewizor Samsung, który od lat zachwyca unikatowym wzornictwem oraz mnogością funkcji. Jedną z nich jest Art Store – cyfrowy sklep ze sztuką umożliwiający prezentację na ekranie obrazów, fotografii i grafik. W tym celu firma nawiązała współpracę ze znanymi na całym świecie muzeami i galeriami sztuki. Obecnie kolekcja liczy już ponad 2 500 dzieł i nieustannie powiększa swoje zasoby.

Samsung Art Store to usługa subskrypcyjna, która umożliwia właścicielom telewizorów The Frame upiększanie swojej przestrzeni według własnych upodobań. Zawiera ponad 2 500 dzieł sztuki cyfrowej, a w tym prac najznamienitszych artystów, klasyków z galerii muzealnych i liderów awangardy. Oferta sklepu wprowadza obiekty z galerii bezpośrednio do domu, gdzie prezentowane są z rozdzielczością 4K wtedy, gdy użytkownik nie ogląda telewizji. Wystarczy nacisnąć przycisk na pilocie aby odwiedzić 60 muzeów i obejrzeć prace 800 artystów.

Sklep Samsung Art Store został zaprojektowany tak, by łatwo wzbogacić wystrój wnętrza wysokiej klasy wszechstronną ekspozycją dzieł sztuki. Prywatna przestrzeń może dzięki temu odzwierciedlać zmieniające się style, prezentując grafikę od renomowanych arcydzieł klasyki aż po niezwykłe wytwory sztuki współczesnej z kolekcji stworzonych przez selekcjonera sklepu Samsung Art Store tak, by pasowały do każdego pomieszczenia, niezależnie od jego estetyki.

W tym roku wielbiciele sztuki mogą dodatkowo korzystać z nowej funkcji, Samsung Art Store Streaming. W ramach tej aktualizacji każdego miesiąca prezentowanych jest 20 starannie wybranych prac, które mogą być wyświetlane jako piękny pokaz slajdów na The Frame – co istotne, bez dodatkowych kosztów. Funkcja ta pozwala użytkownikom na dogodny podgląd różnorodnej i jakże ekscytującej kolekcji dzieł sztuki dostępnej w Art Store.

Szacuje się, że od momentu wprowadzenia The Frame do sprzedaży, czyli od 2017 roku, telewizor ten znalazł w Polsce już 70 tysięcy nabywców. Od tego czasu jego design, funkcje czy właśnie kolekcja dostępna w Art Store, zaczęły ewoluować, odzwierciedlając zapotrzebowania użytkowników. Widzowie najchętniej kupują telewizor o przekątnej 55” – stanowią one 28%, a na drugim miejscu o przekątnej 65” – 20%.

Samsung The Frame to telewizor, który świetnie odnajduje się zarówno w mieszkaniach, jak i w galeriach sztuki oraz muzeach. Wyróżnia go także Matowa Powłoka Ekranu, która sprawia, że widzowie mogą zapomnieć o grze świateł i w pełni skupić się na detalach i teksturach oglądanych dzieł sztuki, niezależnie od pory dnia. Ponadto, uzyskany w 2024 roku dla telewizorów The Frame certyfikat Validated ArtfulColor od PANTONE potwierdza wyjątkową zdolność reprodukcji kolorów zgodną z rygorystycznymi standardami Pantone niemal w każdym otoczeniu. Kolejną ważną cechą The Frame jest elegancki i nowoczesny design, który sprawia, że ekran po zawieszeniu na ścianie, prezentuje się jak obraz podkreślający wystrój naszego wnętrza.

The Frame to także łatwa personalizacja, a wszystko dzięki wymiennym ramkom, które są magnetyczne, a więc nałożenie ich jest niezwykle intuicyjne. Do wyboru są dwa style: nowoczesny i klasyczny oraz kilka opcji kolorystycznych.

Kropkę nad „i” stanowi Tryb Sztuka, który pozwala zmienić domowy salon w prywatną galerię w naszymi ulubionymi obrazami. Natomiast większy wybór sztuki, zaproponowany przez profesjonalnych kuratorów, oferuje dedykowany sklep Art Store.

Przedstawiona TUTAJ infografika obrazuje sposób w jaki Samsung Art Store pozwala perfekcyjnie i z łatwością upiększać każdą, dowolną przestrzeń wokół nas. W domu, biurze, w galerii sztuki czy pracowni architekta.