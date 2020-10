Rusza pakiet Apple One

Osoby, które regularnie korzystają z usług Apple, nareszcie będą mogły połączyć swoje subskrypcje w jeden tańszy abonament. Umożliwi to pakiet Apple One – w Stanach Zjednoczonych rusza on dzisiaj, a być może pojawi się przy tym także w Polsce.

Idea przyświecająca Apple One jest prosta – zbiera ona kilka najpopularniejszych usług abonamentowych w jeden pakiet, kosztujący mniej niż w przypadku indywidualnego opłacania każdej z nich osobno. Na rodzimym rynku obejmował on będzie cztery aplikacje: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i dodatkową pamięć w iCloud.



Całość kosztuje 25 PLN w wersji dla jednej osoby i 40 PLN w pakiecie rodzinnym dla maksymalnie sześciu użytkowników. W pierwszym przypadku do dyspozycji otrzymujemy 50 GB pamięci w iCloud, a w drugim – 200 GB. Jeśli potrzebujemy więcej miejsca, możemy dokupić dodatkowe gigabajty osobno. W obydwu sytuacjach łączona subskrypcja stanowi oszczędność rzędu ok. 50 PLN miesięcznie. Apple TV+ i Apple Arcade są dostępne dla całej rodziny nawet przy wyborze pakietu indywidualnego.



Nieco inaczej wygląda to na niektórych innych rynkach, gdzie usługa obejmuje także Apple News i Apple Fitness+; te ostatnie dostępne są w specjalnym pakiecie. W Stanach Zjednoczonych kosztuje on 30 USD (ok. 120 PLN) miesięcznie; za opcję indywidualną zapłacilibyśmy 15 USD (ok. 60 PLN), a za rodzinną – 20 USD (ok. 80 PLN). Na rynkach zagranicznych Apple One rusza już dziś; na oficjalnej polskiej stronie Apple póki co widnieje jedynie informacja, że usługa ruszy „już jesienią”, ale niewykluczone, że otrzymamy do niej dostęp nawet dziś lub w tym tygodniu.