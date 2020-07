Roomba serii 600 w nowej stylistyce

Do polskiej oferty marki iRobot wchodzą trzy nowe modele Roomba serii 600. Ich zaawansowane rozwiązania technologiczne zostały ukryte w korpusie, który zaprojektowano w nowoczesnym stylu.

Autoryzowany importer i dystrybutor iRobot w Polsce – DLF Sp. z o.o. – wprowadza do oferty trzy nowe modele robotów odkurzających Roomba. Posiadają one oznaczenia 694, 697 oraz 698. Wyróżniają się odświeżonym designem oraz pełną gamą sprawdzonych rozwiązań technologicznych, które gwarantują efektywną pracę.

Efektywność poparta długoletnim doświadczeniem

iRobot zrewolucjonizował nasze podeście do sprzątania w 2002 roku, kiedy zaprezentował pierwszego robota sprzątającego Roomba. To właśnie ta, licząca sobie już 30 lat marka, przez ostatnie 18 lat rozwijała i popularyzowała ideę domowej robotyki. iRobot posiada obecnie około 1500 patentów w dziedzinie robotyki, a część z nich znajdziemy właśnie w modelach Roomba 694, 697 oraz 698.

Jak wszystkie pozostałe modele gamy Roomba, otrzymały one 3-stopniowy system sprzątania. Dzięki niemu wirująca szczotka boczna zagarnia zabrudzenia sprzed robota oraz te zgromadzone wzdłuż ścian i w rogach, aby skierować je ku głowicy czyszczącej. Ta ostatnia jest ruchoma, aby szczotki główne pozostawały w kontakcie z podłożem, niezależnie od jego rodzaju. Pozwala to lepiej zbierać zabrudzenia, nawet podczas najazdu na dywan czy próg. iRobot w swoich robotach odkurzających zdecydował się na zastosowanie dwóch szczotek głównych, które obracają się przeciwbieżnie. Dzięki temu pierwsza jest w stanie wzruszyć brud, a druga odpowiada za jego podniesienie. Ostatnią składową 3-stpniowego systemu jest siła ssąca, która sprawia, że zabrudzenia lądują w szczelnym zbiorniku robota Roomba. Nowe modele posiadają ponadto rozwiązania optymalizujące ich pracę, których próżno szukać u konkurencji. Jednym z nich jest opatentowany przez iRobot system Dirt Detect. Dzięki niemu robot stale monitoruje ilość zbieranych zabrudzeń, aby miejscom o ich większym nagromadzeniu (np. piasek przy wejściu do domu) poświęcić więcej uwagi.

Za nawigację w pomieszczeniu w przypadku modeli Roomba 694, 697 oraz 698 odpowiada system iAdapt. Analizuje on dane z czujników robota kilkadziesiąt razy na sekundę, aby dobrać odpowiedni wzorzec zachowania. Dzięki temu jest w stanie np. rozpoznać nogę mebla i wyczyścić wokół niej, nie spadnie ze schodów, jak również zwolni przed meblami czy ścianami. Dodatkowo w przypadku tej wersji nawigacji pokrycie pomieszczenia szacuje się na poziomie 98%, a każdy jej skrawek zostanie odkurzony kilkukrotnie.

Pod (bezpieczną) kontrolą

Korzystanie z robota sprzątającego samo w sobie jest olbrzymią wygodą i ulgą w gąszczu domowych obowiązków. Niemniej iRobot zawsze dąży do tego, aby jego obsługa była jak najbardziej wygodna. Dlatego opisywane modele Roomba serii 600 posiadają szereg użytecznych rozwiązań. Pierwszym z nich jest możliwość nadania harmonogramu pracy na 7 dni tygodnia, aby o wskazanej przez nas porze robot samodzielnie rozpoczynał pracę, np. gdy jesteśmy na spacerze z dzieckiem lub domowym pupilem. Drugim, niezwykle ważnym rozwiązaniem jest wyposażenie modeli Roomba 694, 697 i 698 w moduł łączności bezprzewodowej. Pozwala to na zarządzanie pracą robota z poziomu wygodnej aplikacji mobilnej iRobot HOME. Poza narzędziami obsługi robota w apce znajdziemy informacje na temat jego pracy, porady czy też umożliwi nam ona kontakt z pomocą techniczną. Łączność z domową siecią bezprzewodową pozwala również na zarządzanie pracą robota za pośrednictwem asystentów głosowych (Amazon Alexa i Asystent Google). Oprogramowanie iRobota Roomba może być aktualizowane bez naszego zaangażowania, aby nawet pracujący już jakiś czas w naszym domu robot stawał się bardziej wydajny. Wszystkich obawiających się o bezpieczeństwo danych uspokoi fakt, że w niezależnym badaniu poziom zabezpieczeń produktu marki iRobot został oceniony najwyżej [1] wśród konkurentów.

Design 2.0

iRobot doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak ważny dla użytkowników jest wygląd urządzenia oraz jakość jego wykonania. Dlatego użyte w produkcji materiały są wysokiej jakości, a sam design produktów został wielokrotnie doceniony przez ekspertów (nagrody red dot czy iF Design i inne). W przypadku modeli Roomba 694, 697 i 698 mamy do czynienia z nowym projektem panelu głównego. Został on zaprojektowany w sposób minimalistyczny, z wytrzymałego, połyskującego tworzywa. Znalazły się na nim skrócone logo marki oraz trzy główne przyciski pozwalające na ręczne zarządzanie podstawowymi funkcjami robota. Dzięki nim zainicjujemy lub wstrzymamy zaczęty cykl (CLEAN), odeślemy robota do stacji dokującej w razie potrzeby (ikona domek) lub aktywujemy tryb sprzątania punktowego, około 1,5 metra kwadratowego (ikona celownik).

W zestawie z robotami Roomba 694, 697 i 698 otrzymamy przewód zasilający oraz stację dokującą, do której robot będzie samodzielnie wracał po zakończeniu cyklu pracy lub, gdy mu to nakażemy. Sugerowana cena katalogowa nowych robotów to 1.499 zł.

[1] Żródło: AV-TEST GmbH