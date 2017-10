Przewodnik: Kamery bezpieczeństwa

Twój dom to twoja twierdza – nic dziwnego, że chcesz ją chronić jak najlepiej. Technologia poszła jednak na tyle do przodu, że zamiast budować fosy i mosty zwodzone, możesz posłużyć się znacznie wygodniejszymi w obsłudze kamerami bezpieczeństwa.

Potrzeba bezpieczeństwa człowieka i jego mienia – jedna z podstawowych potrzeb wyróżnionych przez Abrahama Maslowa – jest jedną z głównych przyczyn popularności inteligentnych systemów ochrony. To właśnie zwiększone bezpieczeństwo i możliwość kontroli nad stanem swojego domu jest jednym z głównych powodów, dla których decydujemy się na instalację systemów smart home. Kamery bezpieczeństwa działają na tej samej zasadzie co systemy CCTV, dają jednak fantastyczną możliwość podglądania tego, co aktualnie dzieje się w domu z poziomu smartfona.

Popyt generuje podaż, dlatego na rynku dostępnych jest multum modeli, wariantów i typów inteligentnych kamerek bezpieczeństwa. Przeglądanie propozycji przypomina stąpanie po polu minowym – serio, sprawdź to sam. Zdziwiony? OK, teraz zamknij Google i weź kilka głębokich oddechów. Liczba możliwych opcji może na początku wydawać się przytłaczająca, dlatego T3 postanowiło przyjść ci z pomocą. Po zapoznaniu się z niniejszym tekstem, będziesz doskonale wiedzieć, na jakie funkcje zwracać szczególną uwagę.

Na początek przyjrzyjmy się sposobowi działania i podstawowym funkcjonalnościom inteligentnych kamer bezpieczeństwa. W najprostszym ujęciu mamy do czynienia z rejestratorem wideo, który zapisuje nagrany materiał lokalnie lub w chmurze. Najczęściej nagrywanie rozpoczyna się w momencie zarejestrowania jakiegoś ruchu, chociaż nie jest to reguła – niektóre urządzenia rejestrują obraz bez przerwy. Większość modeli oferuje możliwość rejestracji dźwięków poprzez wbudowany mikrofon, a nawet może odtwarzać dźwięk (np. twój głos ze smartfona).

Kamery bezpieczeństwa mogą być montowane na ścianach lub ustawiane na jakichkolwiek powierzchniach. Niektóre modele wymagają podłączenia do sieci, niektóre działają na baterie. Większość z nich może łączyć się z siecią WiFi i transmitować obraz i dźwięk bezpośrednio do smartfona. Jest to jedna z najważniejszych zalet inteligentnych kamer – bezpieczeństwo swojego domu można monitorować z dowolnego miejsca na świecie. Niektóre modele wykorzystują lokalizację telefonu do automatycznego sprawdzenia, czy ktoś jest w domu, czy na urlopie.

Wielki Brat patrzy

Nie wszystkie urządzenia dostępne na rynku są swoimi wzajemnymi substytutami. Do wyboru mamy urządzenia wewnętrzne, zewnętrzne, o mieszanym przeznaczeniu i „udające” systemy CCTV.

Najpopularniejszymi rozwiązaniami są kamery wewnętrzne. Jest to w pełni logiczne – w końcu chcemy jak najlepiej chronić zawartość naszych mieszkań. Standardowa kamerka wewnętrzna najczęściej wyposażona jest w opcję podglądu na żywo, dzięki czemu nawet siedząc w pracy, możesz mieć oko na to, co porabiają twoje dzieci lub zwierzęta domowe.

KAMERY UNIWERSALNE SĄ NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNYM ROZWIĄZANIEM.

Coraz więcej konsumentów wybiera również kamery zewnętrzne. Oferują one funkcje podobne do swoich wewnętrznych odpowiedników, ale są dodatkowo uodpornione na niekorzystne warunki pogodowe. Wiele z nich wyposażonych zostało w dodatkowe opcje montażowe, dzięki którym twoja kamera nie poleci do sąsiada przy pierwszym silniejszym podmuchu wiatru. W tym miejscu warto również wspomnieć o różnych „bajerach” – niektóre kamery umożliwiają podgląd – lub nawet rozmowę – z osobami czekającymi przed wejściem.

Kamery uniwersalne są znacznie rzadziej spotykane niż ich wewnętrzni lub zewnętrzni kuzyni, ale wydają się one najbardziej wszechstronnym wyborem. Przeważnie producenci wyposażają je w zaawansowany system detekcji ruchu, czujniki do ciągłego monitoringu warunków panujących w pomieszczeniach oraz alarm, który skutecznie przestraszy każdego naiwniaka, który odważy się na nieproszoną wizytę w twoim domu.

Ostatnim rodzajem kamer, w które możemy się zaopatrzyć, są systemy podobne do CCTV. Przeznaczone są one do użytku zewnętrznego, bardzo rzadko bywają bezprzewodowe, a obraz zgrywają bezpośrednio na cyfrowy nośnik, a nie transmitują go w czasie rzeczywistym do smartfona. Czasami to sam nośnik wyposażony jest w obsługę WiFi i umożliwia zdalne przejrzenie nagranego materiału.

Zawężamy wybór…

Jeśli wiesz już, jaki typ kamery wybrać, pora przyjrzeć się najważniejszym funkcjom, na które należy zwrócić uwagę.

Jakość nagrywania i transmisji wideo to jeden z kluczowych parametrów, który warto sprawdzić przed zakupem. Obecnie większość urządzeń oferuje jakość 1080p – a zatem świetną jakość podglądu – chociaż niektóre z rozwiązań wciąż oferują maksymalnie 720p. Jakość obrazu transmitowanego do smartfona może być regulowana ręcznie lub automatycznie – niektóre sprzęty nawet dostosowują jakość do aktualnej szybkości twojego łącza, dzięki czemu możesz mieć stały podgląd na dom nawet przy powolnym łączu. Słaby, bo słaby, ale jednak podgląd.

MOŻESZ SAMODZIELNIE ZAPROGRAMOWAĆ EKOSYSTEM DLA WŁASNEGO DOMU.

Należy również pamiętać, że sensor kamery inaczej działa w dziennym świetle, a inaczej w sztucznym (lub w nocy). Większość dostępnych na rynku modeli wyposażonych jest w pewną formę noktowizji, ale najlepiej sprawdzają się te wyposażone w nadajniki podczerwieni (IR). Szczególnie dobrze wypada tutaj niewielkie i stosunkowo niedrogie urządzenie Canary (550 PLN, www.canary.is), które oferuje dobrą jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy.

Dobrej jakości obraz to jedno, ale nawet najczystsza transmisja nie uratuje sprzętu o słabej detekcji ruchu. Najprostsze rozwiązania rejestrują każdy ruch niezależnie od jego źródła, istnieją jednak urządzenia, które włączają się jedynie w określonych przypadkach. Dzięki temu otrzymujesz mniej powiadomień i jesteś mniej skłonny je ignorować. Ciekawym przykładem jest Netatmo Welcome (900 PLN, www.horn.pl), kamerka wyposażona w funkcję rozpoznawania twarzy. Dzięki temu unikniesz irytujących alarmów wysyłanych za każdym razem, kiedy twoje dzieciaki lub druga połówka wrócą do domu. Wariant przeznaczony do instalacji na zewnątrz – Netatmo Presence – rozpoznaje dodatkowo źródło ruchu i potrafi odróżnić np. przejeżdżający przed domem samochód od szwendającego się po okolicy kota sąsiada. Inne rozwiązania wykorzystują np. rozpoznawanie przestrzennego rozchodzenia się dźwięku i wibracji i rejestrowanie jakichkolwiek anomalii.

Inteligentne kamerki często wyposażone są w dodatkowe funkcje, które nie są bezpośrednio powiązane z bezpieczeństwem. Wspomniane już urządzenie Canary posiada wbudowany sensor temperatury i wilgotności panującej w pomieszczeniu; jeśli ustawione zostaną wartości graniczne dla danego parametru, urządzenie prześle notyfikację na smartfona. Możesz wybrać również kamerkę Nokia Home (800 PLN, www.alstor.pl), która wyposażona jest w funkcję elektronicznej niani i pozwala na zdalną interakcję z dziećmi i zwierzętami domowymi.



Ależ to mądre!



Zanim udasz się do sklepu i dokonasz wyboru, warto zastanowić się nad jeszcze kilkoma istotnymi czynnikami, które warunkują ogólną przydatność urządzeń. Niektóre spośród prezentowanych gadżetów są samowystarczalne – kupujesz sprzęt, ściągasz dedykowaną apkę, dostosowujesz ustawienia i gotowe. Niektóre kamery mogą jednak zostać połączone z innymi urządzeniami i stworzyć „domowy ekosystem”.

Przykładem takiego rozwiązania jest Nest Cam, kamera współpracująca z systemem Works with Nest. Może ona zostać połączona z innymi kompatybilnymi sprzętami AGD, np. systemem oświetlenia Philips Hue. Kiedy kamera zarejestruje, że nikogo nie ma w domu, automatycznie prześle do systemu polecenie wyłączenia oświetlenia. Nawet jeżeli twoja wybrana kamera nie jest zoptymalizowana pod konkretny ekosystem, możesz samodzielnie zaprogramować łańcuch poleceń, który połączy kilka urządzeń. Umożliwia to serwis IFTTT (www.ifttt.com, ang. If This Then That, w wolnym tłumaczeniu „jeżeli x, to y”). Dzięki niemu powiążesz ze sobą np. kamerę Netatmo Welcome z alarmem – jeśli urządzenie wykryje obcą osobę, włączy się alarm. Może rozwiązanie to wydaje się chałupnicze, ale w praktyce sprawdza się doskonale.

Ostatnim ważnym elementem jest zapis wideo. Wszystkie urządzenia archiwizują nagrania w pewnym miejscu – albo lokalnie (na karcie pamięci bądź tradycyjnym dysku twardym), albo w chmurze (na serwerach producenta lub we własnej chmurze, np. na Dropboxie). Niektóre kamerki oferują opcję wyboru; ponadto czasami konkretna usługa może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do ramki poniżej.