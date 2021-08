Przegląd nowoczesnych gadżetów dla zaawansowanych graczy

Lubisz grać w gry komputerowe albo w twoim otoczeniu znajduje się osoba, która upodobała sobie jako aktywność i rozrywkę e-sport? Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić sobie prezent czy komuś, będziesz na pewno chciał znaleźć go wśród najbardziej atrakcyjnych, nowoczesnych gadżetów i sprzętów do gier. Po co warto sięgnąć?

Nowy monitor dedykowany grom. Czysta przyjemność oglądania

Współczesne gry cechują się najwyższej jakości obrazem, który idealnie odwzorowuje świat przedstawiony w danej historii. Wspaniała grafika zachwyca swoją szczegółowością i efektami, które prezentują się tak samo, jak ich rzeczywiste odpowiedniki. Jednak aby cieszyć się widokiem falującej trawy czy odbić światła na powierzchni wirtualnej wody, musimy posiadać odpowiedni monitor.

Monitor dedykowany do gier to jeden z najważniejszych zakupów na liście każdego miłośnika wirtualnych rozgrywek. To on odpowiada za przyjemność z grania, a jego parametry, takie jak czas odświeżania, nieraz decydują o tym, czy jesteśmy w stanie wygrać konkretną batalię. Może więc być wręcz krytycznym elementem wyposażenia dla kogoś, kto poważnie myśli o e-sporcie.

Jak zatem wybrać najlepszy monitor dla gracza? Czy sięgnąć po klasyczny, płaski ekran, czy lekko wklęsły? Którą przekątną wybrać i na jakie szczegóły techniczne zwrócić uwagę? Na te pytania odpowiada artykuł “Monitor do gier. Na co zwrócić uwagę przy wyborze?” umieszczony na stronie computerable.pl.

Klawiatura, mysz i pad

Urządzenia wejścia, które decydują o tym, w jaki sposób obsługujemy grę, to bez wątpienia gadżety, które powinny pochodzić z najwyższej półki. Dlatego każdy gracz powinien zostać obdarowany prawdziwą myszką dla gracza, która będzie miała wielofunkcyjny charakter za sprawą licznych przycisków. Ich dowolna konfiguracja, połączona z najwyższymi parametrami działania, zagwarantuje wspaniałe doświadczenia i sprawi, że rozgrywka będzie jeszcze płynniejsza.

Klawiatura z kolei powinna posiadać ergonomiczny kształt i być niezwykle odporna na liczne i nawet mocniejsze uderzenia w klawisze. Dzięki temu będzie przygotowana na długie, emocjonujące batalie, ale też na dyskusje na forach czy Discordzie na temat gier.

Ostatnim elementem wyposażenia, które przyda się graczowi, jest wygodny pad. Coraz częściej gry pozwalają zamienić klawiaturę i mysz na wygodny gadżet, który za pomocą zaledwie kilku przycisków obsługuje grę tak samo dobrze – albo nawet lepiej! – jak klasyczne wyposażenie. Wybierając go, na pewno zagwarantujesz sobie lub bliskiej osobie niezapomniane doświadczenia i wygodę podczas rozgrywki.

Biurko i fotel gamingowy

Ostatnie elementy wyposażenia, których nie powinno zabraknąć, a które istotnie wpływają na komfort rozrywki, to biurko i fotel gamingowy. Ich ergonomiczna, solidna budowa to dwie istotne kwestie, które decydują o tym, że rozgrywka będzie komfortowa przez wiele godzin i nie zaowocuje bólem kręgosłupa czy głowy.

Dlatego, jeśli zastanawiasz się, w co jeszcze wyposażyć swój pokój gamingowy, albo co sprezentować bliskiej osobie – sięgnij właśnie po nie. Jak je wybrać, podpowiada portal bastille.pl w swoim artykule “Wygodne stanowisko gamingowe – tych rzeczy nie może zabraknąć”.