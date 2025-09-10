Polscy studenci zwycięzcami krajowego etapu Nagrody Jamesa Dysona 2025

Inteligentna opaska ratująca życie, system do monitorowania jakości wody i urządzenie przywracające ciszę w miejskim zgiełku – takie innowacje zdobyły uznanie jury w polskiej edycji Nagrody Jamesa Dysona 2025.

Zwycięzcami zostali Jacek Bajer, Arkadiusz Kurasz, Klaudia Szwajkowska i Rafał Amrozik z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu i Warszawie. Ich projekt Smart Triage Tag to inteligentna opaska ratunkowa, która w sytuacjach masowych zdarzeń (wypadki, katastrofy, ataki terrorystyczne) automatycznie monitoruje kluczowe parametry życiowe pacjenta – tętno, saturację i EKG. Urządzenie działa całkowicie offline, a w razie pogorszenia stanu chorego samoczynnie zmienia kolor priorytetu i uruchamia alarm. Dzięki temu odciąża ratowników i zmniejsza ryzyko błędów w najtrudniejszych sytuacjach.

Laureaci otrzymają 25 600 PLN na dalszy rozwój prototypu i przygotowania do procesu patentowego. Projekt trafi też do międzynarodowego etapu konkursu, gdzie stawką jest ponad 150 tysięcy złotych.

Do kolejnego etapu przechodzą również dwa inne polskie wynalazki:

WaterSense – autonomiczny system do automatycznego monitoringu jakości wody w rzekach i jeziorach. Dzięki wymiennym sensorom i zasilaniu z hydrogeneratora może działać przez cały rok bezobsługowo, przewidując zagrożenia ekologiczne nawet z 72-godzinnym wyprzedzeniem.

Silent Box – kompaktowe urządzenie wykorzystujące aktywną redukcję hałasu. Generując dźwięk w przeciwnej fazie, skutecznie niweluje miejski zgiełk i poprawia komfort życia bez konieczności kosztownej izolacji akustycznej.

Nagroda Jamesa Dysona to międzynarodowy konkurs projektowy, który od 20 lat wyróżnia młodych inżynierów rozwiązujących realne problemy. W 2025 roku bierze w nim udział 28 krajów i regionów. 15 października poznamy światową shortlistę 20 najlepszych projektów, a 5 listopada zwycięzców ogłosi sam Sir James Dyson.