Informacje o Google Pixel 3 XL wyciekły do internetu

Pixel 2 XL nie miał najłatwiejszego wejścia na rynek – poważne usterki hardware’owe i w oprogramowaniu zniechęciły wielu użytkowników do zakupu telefonu. Google jednak nie poddało się i opracowało tegoroczną wersję swojego flagowca. Jej szczegółowa charakterystyka właśnie została opublikowana.

Powiększona wersja flagowca Google będzie wyposażona w ekran o rozdzielczości 2 960 x 1 440 z wcięciem u góry. Wewnątrz znajdzie się miejsce dla procesora Qualcomm Snapdragon 845 działającym z Androidem 9.0 Pie. Smartfon otrzyma umieszczony na tylnej ściance czytnik linii papilarnych oraz – co ciekawe – tylko pojedynczy aparat. Entuzjaści mobilnej fotografii nie powinni jednak załamywać rąk, ponieważ wraz z telefonem do sieci wyciekły zrobione nim zdjęcia. Są one kolorowe i szczegółowe, a zastosowane oprogramowanie pozwala nawet na osiągnięcie subtelnego efektu bokeh. W zestawie z Pixelem 3 XL otrzymamy słuchawki przewodowe, ładowarkę USB-C oraz adapter minijack-USB-C. Pierwszy raz w historii produktów Google będzie można doładować telefon bezprzewodowo w standardzie Qi.

Informacje dotyczące telefonu Google są oczywiście nieoficjalne – premiera urządzenia będzie miała miejsce we wrześniu lub październiku, ale jeden z egzemplarzy testowych trafił w ręce rosyjskich dziennikarzy sporo przed czasem. Wszystkie powyższe fakty są zgodne z poprzednimi plotkami na temat nowego Pixela XL, co pozwala domyślać się, że jest w nich przynajmniej ziarno prawdy. Wszystkie niedociągnięcia wymienione przez dotychczasowych, hmm, testerów, w tym niezbyt dobrze zoptymalizowany tryb portretowy, najprawdopodobniej zostaną wyeliminowane do momentu premiery.