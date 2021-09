Nowy album Little Simz już dostępny!

Czwarty album Little Simz został krzyknięty przez media jedną z najlepszych płyt roku. Jest tak intensywny i różnorodny, jak promujące go single: „Introvert”, „Woman”, „Rollin Stone”, „I Love You, I Hate You” oraz najnowszy, „Point And Kill” feat. Obongjayar. Utworowi towarzyszy klip wyreżyserowany przez Ebenezę Blanche. W teledysku nakręconym w Nigerii jako Bonnie & Clyde wystąpili Obongjayar i Little Simz.

„Sometimes I Might Be Introvert” to pierwszy długogrający album Little Simz od czasu rewelacyjnej, nominowanej do nagrody Mercury Prize płyty „GREY Area” z 2019 roku. Little Simz jest jedną z najciekawszych postaci współczesnej sceny hip hopowej. Młoda brytyjska raperka wciąż zachwyca swoim talentem. Na nowym albumie Simz porusza się bez wysiłku pomiędzy różnymi stylami i gatunkami muzycznymi.

Płyta jest odważnym krokiem naprzód w stosunku do „GREY Area”, a nowy materiał to nie utwory, które mają na celu wyłącznie znalezienie się na popowych listach przebojów. Przekaz Little Simz to mieszanka złości, dumy i niepokoju, które składają się na współczesne doświadczenie bycia czarnoskórą kobietą. Simz wykorzystuje osobistą historię do rzucenia wyzwania paradoksom, w których żyjemy, zarówno społecznych, jak i osobistych, w makro i mikro świecie. Podobnie jak niektórzy legendarni muzycy, Simz spogląda teraz na chaos i nieporządek na świecie i dostrzega wspaniałe możliwości, ale też ogromną odpowiedzialność.

Lista utworów:

1. Introvert

2. Woman

3. Two Worlds Apart

4. I Love You I Hate You

5. Little Q Part 1

6. Little Q Part 2

7. Gems

8. Speed

9. Standing Ovation

10. I See You

11. The Rapper That Came To Tea

12. Rollin Stone

13. Protect My Energy

14. Never Make Promises

15. Point and Kill

16. Fear No Man

17. The Garden Interlude

18. How Did You Get Here

19. Miss Understood