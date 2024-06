Nowa generacja składanych smartfonów motorola razr

Dwadzieścia lat po premierze kultowego RAZR V3, Motorola zaprezentowała najnowszą odsłonę swoich składanych smartfonów.

Motorola razr 50 ultra oraz razr 50 oferują największy wśród wszystkich składanych smartfonów zewnętrzny wyświetlacz o uniwersalnej funkcjonalności. Nie jest on tylko dodatkiem służącym do wyświetlania powiadomień, ale uniwersalnym drugim ekranem, na którym użytkownik może uruchomić większość aplikacji mobilnych.

Motorola razr 50 ultra

Flagowy model wśród nowych składaków wyróżnia się nie tylko swoim wyjątkowym wyglądem, odważnymi kolorami i niezwykle dopracowanym wykończeniem z miękkiej, wegańskiej skóry. Zewnętrzny wyświetlacz chroniony jest szkłem Gorilla Glass Victus, a samo urządzenie uzyskało certyfikację IPX8. Zewnętrzny wyświetlacz pOLED o przekątnej 4”, będący znakiem rozpoznawczym modelu razr 50 ultra, posiada rozdzielczość 1272 x 1080 pikseli i odświeżany jest z częstotliwością do 165 Hz. Dzięki maksymalnej jasności sięgającej 2400 nitów można z niego korzystać nawet w letni, słoneczny dzień. Po otwarciu smartfon oddaje do dyspozycji użytkownika ekran o przekątnej 6,9” i rozdzielczości FHD+ (2640 x 1080 pikseli), wykonany w technologii Foldable AMOLED. Oferuje on tak samo wysokie odświeżanie (do 165 Hz), a jego maksymalna jasność może osiągnąć nawet 3000 nitów. Jest to ogromna przestrzeń do komfortowej pracy, oglądania materiałów wideo, czy korzystania z aplikacji mobilnych. Sercem najnowszej „klapki” jest procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 z 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej (ROM) w standardzie UFS 4.0.

Model ten trafił do sprzedaży w rekomendowanej cenie detalicznej 4 999 PLN. Kupując go do 9 lipca (włącznie), konsumenci mogą skorzystać z programu Motorola „Trade in. Trade up”. Pozwala on na oddanie innego smartfona do recyklingu – Motorola wraz z partnerem akcji wycenią oddawane w rozliczeniu urządzenie i wypłacą biorącemu udział w promocji konsumentowi gwarantowane 1000 złotych, powiększone o kwotę zaproponowanej wyceny.

Motorola razr 50

Drugi z zaprezentowanych składanych smartfonów – motorola razr 50 – to następca ubiegłorocznego modelu razr 40. Stworzono go dla osób, które myślą o urządzeniu z klapką i chciałyby zacząć swoją przygodę z rodziną razr, ale jednocześnie nie potrzebują rasowego flagowca. Najbardziej rzucającą się w oczy nowością w stosunku do razr 40 jest obecność w modelu razr 50 pełnowymiarowego wyświetlacza zewnętrznego pOLED o przekątnej 3,6” (rozdzielczość 1056 x 1066 pikseli, odświeżanie do 90 Hz, jasność maksymalna 1700 nitów). Oferuje on bardzo szeroką funkcjonalność i można na nim uruchamiać aplikacje mobilne. Po rozłożeniu urządzenia użytkownik może korzystać z ekranu Foldable AMOLED o przekątnej 6,9” w rozdzielczości FHD+, z odświeżaniem do 120 Hz i maksymalną jasnością 3000 nitów. Motorola razr 50 wykorzystuje nowy procesor MediaTek Dimensity 7300X i oferuje 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej ROM w standardzie UFS 2.2.

Motorola razr 50 została wyceniona na 3 999 PLN (rekomendowana cena detaliczna). Data rozpoczęcia sprzedaży oraz dostępność urządzenia zostaną ujawnione w późniejszym terminie. [5] Patrz (5) w przypisach na końcu materiału.