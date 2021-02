Łukasz Targosz dołączył do grona artystów związanych z Mystic Production

Łukasz Targosz , jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich kompozytorów filmowych, dołączył do grona artystów związanych z Mystic Production. Ma on na swoim koncie ponad 70 oryginalnych ścieżek muzycznych do filmów i seriali. Już niedługo na platformy streamingowe trafi muzyka, którą skomponował do filmu „Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją”. Tę popularną produkcję Neflixa od dziś mogą oglądać widzowie na całym świecie.

Łukasz Targosz jest autorem muzyki do „Watahy”, jednego z najpopularniejszych polskich seriali ostatnich lat, wielkiego przeboju kinowego „Planeta Singli” i cieszącej się rekordową publicznością świątecznej serii „Listy do M”. Muzykę skomponowaną przez niego można też usłyszeć w pierwszym polskim filmie z udziałem hollywoodzkich gwiazd, takich jak Bill Pullman i Lotte Verbeek, szpiegowskim thrillerze „Ukryta gra”. W 2020 roku na platformie Netflix ukazał się serial „W głębi lasu” na podstawie powieści Harlana Cobena, do której ścieżkę dźwiękową skomponował Łukasz Targosz. W 2017 roku kompozytor ze swoją muzyką do animacji „Magiczna zima Muminków” znalazł się na krótkiej liście kompozytorów z szansą na nominację do Oscara. W 2018 roku nominowany do nagrody Polskiej Akademii Filmowej „ORZEŁ” – również za muzykę do tego obrazu. W 2016 roku Łukasz Targosz został zaproszony do udziału w koncercie Drone Sounds podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, gdzie jego suita z muzyką do serialu HBO „Pakt” została zaprezentowana na żywo obok utworów kompozytorów takich jak Cliff Martinez, Jóhann Jóhannsson i Joseph Trapanese.