Wrzesień 2023, 9/2023

Wrzesień nieodłącznie kojarzy nam się z końcem wakacji. Dla części z nas oznacza to chęć, a czasem nawet konieczność przygotowania się do roku szkolnego lub akademickiego. Wyprawka w stylu „T3” to odpowiedź na tę potrzebę, choć i ci, którzy etap edukacji mają za sobą, skorzystają z tych podpowiedzi. W końcu uczymy się całe życie!

Korzystając z wakacji, sprawdziłem kilka opcji SUV-ów, ulubionych samochodów Polaków, w wersji post-benzynowej. Tak, elektryczne auta tego typu to już norma i spisują się coraz lepiej. Które z nich zrobiło na mnie największe wrażenie w teście? Testy zresztą, będące nieodłącznym elementem „T3”, również powinny zaciekawić czytelników. Wśród nich m.in. zwracam uwagę na potężny tablet z Androidem na pokładzie: OPPO Pad 2, hulajnogę elektryczną Acer ES Series 5 i jedną z najmniejszych, bardzo dyskretnych kamerek na rynku: Insta360 GO 3.

Na koniec wisienka na torcie, czyli bohater okładki. Sony A95L to model telewizora, z którego japoński producent jest szczególnie dumny. Jakie aspekty świadczą o jego wyjątkowości? O tym oczywiście we wrześniowym wydaniu!

Zapraszam do lektury,

Marcin Kubicki

Redaktor naczelny

