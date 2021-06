Lato z eBilet: Festiwale 2021, których nie można przegapić

Stay Wild Festival 9-10 lipca 2021, Wrocław

Kazimiernikejszyn 14-18 lipca 2021, Kazimierz Dolny

Jarocin Festival 2021 16-18 lipca 2021, Jarocin

Festiwal w Jarocinie swoimi początkami sięga lat 70 XX wieku, kiedy to pierwsze kroki na rockowej scenie stawiały takie sławy jak Kobranocka, Chłopcy z Placu Broni czy też Oddział Zamknięty. Tegoroczny Jarocin Festival odbędzie się na boiskach przy Maratońskiej przy udziale takich gwiazd jak między innymi Dezerter, Decapitated, JAD, Pull The Wire, Izzy & The Black Trees, Strachy na Lachy, Paula i Karol, Luxtorpeda, Hey, Edyta Bartosiewicz,Sorry Boys, Armia, Decadent Fun Club, Gutek, Wczasy, Nocny Kochanek, Happysad, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Daria Zawiałow, The Analogs,Terrific Sunday, Moriah Woods, Róża i Swiernalis. Lista wykonawców pęka w szwach. Festivale 2021 to ogromna różnorodność propozycji organizatorów, lecz tym, co je łączy jest przede wszystkim niezwykła atmosfera i najznakomitsi muzycy. Będą to niezapomniane Rockowe koncerty 2021!