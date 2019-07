JBL Partybox 100 do rozkręcania imprez

Partybox 100 rozświetla noc i brzmi naprawdę potężnie – to przenośny głośnik imprezowy od JBL, który właśnie trafia na rynek.

Spośród dostępnych efektów świetlnych wybrać i zaprogramować można najodpowiedniejszy dla użytkownika w danej chwili albo można zdać się na losowe odtwarzanie efektów świetlnych LED dostosowanych do odtwarzanej muzyki. Muzyka może być odtwarzana zarówno z playlisty z urządzenia przenośnego za pomocą technologii Bluetooth, jak i z listy odtwarzania z pamięci USB. Głośnik ustawić można zarówno na ziemi, jak i na uniwersalnym statywie, który jednak nie występuje w zestawie. W ten sposób pomieszczenie wypełni się dźwiękiem. Zabawa trwać może nawet całą noc dzięki wbudowanemu akumulatorowi zapewniającemu do 12 godzin pracy.

Głośnik generuje 160 W brzmienia. Do wbudowanego gniazda podłączyć można mikrofon albo gitarę, by zaaranżować scenę dla uczestników imprezy. Jeden głośnik to za mało? Połącz dwa kompatybilne głośniki imprezowe w trybie True Wireless Stereo (Bluetooth).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: 100 – 240 V AC

Wejścia: gniazdo USB, gniazdo Aux-in 3,5 mm, gniazdo na mikrofon/gitarę z regulacją głośności

Łączność bezprzewodowa: obsługa technologii Bluetooth

Wyjścia: Wyjście Aux

Funkcja TWS (True Wireless Stereo) umożliwiająca podłączenie 2 głośników dzięki technologii Bluetooth

Podbicie basów: Tak

Pasmo przenoszenia: 45 Hz – 18 kHz

Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.): 290 mm x 288 mm x 551 mm

Masa produktu netto: 9,7 kg

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.): 356 mm x 352 mm x 664 mm

Masa produktu z opakowaniem: 11,3 kg

Przetworniki: niskotonowy 2 x 5,25″, wysokotonowy 2 x 2,25″

Rodzaj akumulatora: litowo-jonowy 2500 mAh, 14,4 V

Czas szybkiego ładowania akumulatora: 3,5 godziny

Czas wolnego ładowania akumulatora: 6,5 godziny

Czas odtwarzania przy zasilaniu akumulatorowym: do 12 godzin (w zależności od głośności i rodzaju odtwarzanej muzyki)

Sugerowana cena detaliczna: 1299 PLN