Jak zabezpieczyć swoje zdjęcia w chmurze

Niedawny wyciek nagich zdjęć znanych osobistości wznowił dyskusje na temat bezpieczeństwa naszych prywatnych danych. Jako że część fotografii została wykradziona poprzez iCloud, prezentujemy dziś jak zabezpieczyć swoje dane w chmurze.

Nie chodzi bynajmniej o zastosowanie aplikacji typu „keep me private”. Prezentowane przez nas metody dotyczą zdrowego rozsądku i podstawowej konfiguracji urządzeń mobilnych. Jak się okazuje, możemy wykonać dowolne zdjęcie bez ryzyka jego publicznego wycieku.

iOS: iPad i iPhone

Urządzenia Apple oferują możliwość wykonania backupu wszystkich danych znajdujących się na smartfonie czy tablecie. Dzięki temu możemy mieć do nich dostęp z jakiegokolwiek innego miejsca z poziomu iCloud. To pozorne udogodnienie grozi jednak ryzykiem wycieku danych (jak prawdopodobnie miało to miejsce ostatnio w przypadku gwiazd). Na szczęście istnieje możliwość celowego zablokowania przesyłania zdjęć i filmów do chmury.

W tym celu należy wejść w Ustawienia, a następnie w zakładkę iCloud. Widzimy tam szereg suwaków, dzięki którym możemy wyłączyć wykonywanie kopii zapasowych oraz zablokować przesyłanie zdjęć i filmów do chmury.

Android

Na Androidzie ciężej jest o automatyczne przechowywanie danych w chmurze. Jeśli dysponujesz urządzeniem z tym systemem, prawdopodobnie nie odbywa się to w tej chwili. Jednak możliwe, że jest inaczej. W takim wypadku odpowiada za to jakaś zewnętrzna aplikacja.

Jedną z nich może być Facebook. Aby wyłączyć automatyczne przesyłanie zdjęć, należy wejść w zakładkę Zdjęcia znajdującą się po lewej stronie ekranu. Z jej poziomu możemy uzyskać dostęp do funkcji Synced. Jeśli opcja ta jest włączona, możemy ją dezaktywować poprzez wejście w jej ustawienia. Ujrzymy tam odpowiednie pole, dzięki któremu wyłączymy automatyczną synchronizację zdjęć.

Drugą aplikacją narażoną na ryzyko publicznego wycieku prywatnych zdjęć jest Google+. Po jej uruchomieniu należy wejść w ustawienia. Znajdziemy tam opcję Synchronizacja zdjęć. Wystarczy ją wyłączyć (jeśli domyślnie jest włączona).

Zdrowy rozsądek wystarczy

Jeśli już musisz wykonać nagie selfie, najpierw wyłącz dostęp do internetu. Włącz go ponownie dopiero gdy usuniesz prywatne materiały z telefonu. Pamiętaj, że zawsze jest możliwość zdalnego dostępu do danych urządzenia, które jest podłączone do sieci.