iRobot prezentuje przyszłość sprzątania

iRobot Corporation, lider w dziedzinie domowej robotyki, za sprawą autoryzowanego importera i dystrybutora w Polsce – firmy DLF Sp. z o.o. – wprowadza nowe, przełomowe produkty. Robot odkurzający Roomba s9+ współpracuje ze stacją Clean Base, która automatycznie opróżnia pojemnik na brud robota, a w połączeniu z nową formą, która optymalizuje sprzątanie w rogach jest obecnie najbardziej inteligentnym, efektywnym i najlepiej sprzątającym robotem w gamie produktowej Roomba. Z kolei robot mopujący Braava jet m6, dzięki zaawansowanej nawigacji oraz zdolności mapowania, jest w stanie posprzątać wiele pomieszczeń i dużych powierzchni. Wspólnie dwa nowe roboty wykorzystują technologię Imprint Link, aby wymieniać ze sobą informacje i automatycznie wykonywać swoje zadania po sobie, bez ingerencji użytkownika.

“W 2018 roku iRobot wprowadził funkcję pamięci przestrzeni oraz automatyczne opróżnianie zbiornika w robotach odkurzających Roomba, przenosząc samodzielność robotów na wyższy, bardziej bezobsługowy poziom, niedostępny w innych robotach konsumenckich.” powiedział Colin Angle, Prezes i Dyrektor Generalny firmy iRobot. “Wraz z wprowadzeniem robotów Roomba s9+ oraz Braava jet m6, iRobot postawił kolejny krok milowy w kategorii robotów domowych. Użytkownicy już nie tylko mogą zapomnieć o odkurzaniu na długie tygodnie, ale również roboty odkurzające oraz mopujące mogą współpracować – automatycznie odkurzając a następnie mopując – bez żadnego wysiłku ze strony użytkownika.”

“Robot odkurzający Roomba s9+ oraz robot mopujący Braava jet m6 są najbardziej zaawansowanymi robotami, jakie iRobot kiedykolwiek zbudował i obecnie najlepszym zestawem robotów domowych na rynku.” powiedział Christian Cerda, Dyrektor Operacyjny w firmie iRobot. “Klienci, którzy wymagają najwyższej efektywności i dokładności docenią najwyższą moc ssania robota Roomba s9+ oraz jego zdolność odkurzania głęboko w rogach. Inteligencja mapowania i nawigowania robota Braava jet m6 wraz z zaawansowanymi funkcjami mopowania, umożliwią wykonanie pracy w całym domu.”

Roomba s9+ przylega do krawędzi i narożników

Roomba s9+ z zaawansowanym czujnikiem 3D oraz stacją Clean Base, która automatycznie opróżnia pojemnik robota, oferuje najbardziej efektywne sprzątanie [1]. W ramach technologii PerfectEdge pracują dwie, 30 procent szersze [2] gumowe, obracające się przeciwbieżnie szczotki oraz specjalnie zaprojektowana wirująca szczotka boczna. Osadzone na ruchomej głowicy czyszczącej dwie gumowe szczotki główne pozostają w stałym kontakcie z każdego rodzaju podłożem. Specjalnie zaprojektowana, 5-ramienna szczotka do narożników efektywnie zbiera zabrudzenia wzdłuż ścian oraz z rogów, kierując je na ścieżkę pracy robota.

Roomba s9+ może pochwalić się niezwykle efektywnym systemem czyszczącym z siłą ssania do 40 razy większą [3] niż poprzednie generacje. Kiedy Roomba s9+ wykryje dywany czy wykładziny, wówczas aktywuje technologię Power Boost, aby automatycznie zwiększyć moc ssania i wydobyć zabrudzenia tkwiące głęboko w strukturze włókien.

Opatentowany przez iRobot system nawigacji iAdapt 3.0 z technologią mapowania przestrzeni vSLAM pomaga robotowi Roomba s9+ efektywnie poruszać się po domu i wiedzieć, które miejsca zostały już posprzątane, a które wymagają jeszcze pracy. Roomba s9+ wyposażona została w nowy, zaawansowany czujnik 3D, który w sposób ciągły (25 razy na sekundę) monitoruje obiekty znajdujące się przed robotem, aby jeszcze lepiej orientował się w przestrzeni i efektywnie sprzątał w rogach. Dzięki opatentowanej technologii Imprint Smart Mapping, Roomba s9+ uczy się rozkładu pomieszczeń w domu, oddając w ręce użytkownika pełną kontrolę nad tym, które pomieszczenia mają być posprzątane, we wskazanym czasie. Robot może zostać zaprogramowany do pracy w określonych godzinach z poziomu aplikacji iRobot HOME lub uruchomiony przyciskiem CLEAN. Użytkownicy mogą również zainicjować proces sprzątania za pośrednictwem komend głosowych dzięki integracji z systemami Alexa czy Google Assistant.

Roomba s9+ została wyposażona w jedyny w swoim rodzaju system antyalergiczny. Posiada wysoce-efektywny filtr, który podczas pracy robota zatrzymuje w jego zbiorniku 99 procent cząsteczek pleśni, pyłków i alergenów roztoczy kurzu. Kiedy robot skończy odkurzać, wróci do stacji Clean Base, aby automatycznie opróżnić pojemnik na brud. Instalowany w niej worek zatrzymuje szkodliwe cząsteczki i jest w stanie pomieścić zawartość 30 zbiorników robota.

Braava jet m6 mopuje kilka pomieszczeń i duże powierzchnie

Robot mopujący Braava jet m6 zapewni czyste i świeże podłogi w całym domu. Wystarczy, że użytkownik wybierze odpowiednią nakładkę – mycie bądź zamiatanie, a robot zajmie się całą resztą. Podobnie jak Roomba s9+, Braava jet m6 używa nawigacji iAdapt 3.0, technologii vSLAM oraz inteligentnych map Imprint. Dzięki temu uczy się planu domu oraz daje użytkownikowi możliwość pełnej kontroli nad tym, kiedy i jakie pomieszczenie ma być sprzątnięte. Robot może być uruchamiany za pośrednictwem ustalanego w aplikacji iRobot HOME harmonogramu pracy lub poprzez naciśnięcie przycisku CLEAN. Użytkownicy mogą też sterować robotem za pomocą asystentów głosowych. Funkcja ta jest możliwa dzięki sparowaniu robota z urządzeniami obsługującymi Alexa lub Google Assistant.

Idealny do podłóg twardych takich jak kafelki, panele czy kamień, robot mopujący Braava jet m6 dzięki swojemu designowi, pozwala na dotarcie do wszelkich zakamarków. Używając zaawansowanej technologii nawigacji, robot efektywnie sprząta omijając dywany, chodniki i inne przeszkody. Jeśli robot zdiagnozuje wyczerpującą się baterię, samodzielnie powróci do stacji dokującej, żeby się naładować, a następnie dokończyć cykl mopowania.

W trybie pracy na mokro, precyzyjny spryskiwacz rozprowadza wodę, a nakładki mopujące zbierają lepki brud [4]. Użytkownicy robota Braava jet m6 mogą skorzystać także ze specjalnego płynu do mycia twardych podłóg o świeżym zapachu. W trybie pracy na sucho nakładki zbierają z podłogi kurz czy sierść zwierząt, które osadzają się niej.

Kiedy robot Braava jet m6 skończy swój proces sprzątania, użytkownik nie musi martwić się o kontakt z brudnymi nakładkami. Jedyne co należy zrobić, to umieścić robota nad koszem i nacisnąć przycisk zwalniający nakładkę. Aplikacja iRobot HOME po skończonym cyklu pracy pokazuje mapę z obszarem pracy robota oraz pozostałe statystyki dotyczące sprzątania.

Dynamiczny duet: robot odkurzający Roomba i mopujący Braava

Wraz z prezentacją nowych modeli Roomba s9+ i Braava jet m6, iRobot robi kolejny krok w kierunku automatyzacji sprzątania. Technologia Imprint Link zapewnia komunikację między robotami, aby automatycznie informowały się o skończonej pracy i możliwości wykonania kolejnej – odkurzanie, następnie mopowanie. Wszystko bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika.

Roboty można zaprogramować na wspólne sprzątanie w aplikacji iRobot HOME, gdzie możliwe jest również wskazanie określonego pomieszczenia do sprzątania. Gdy tylko Roomba s9+ skończy sprzątanie danego zakresu pomieszczeń, Braava jet m6 automatycznie opuści swoją stację dokującą i rozpocznie proces mopowania. Użytkownik otrzyma powiadomienie, gdy odkurzanie i mopowanie zostaną zakończone. Technologia Imprint Link współpracuje również z robotami Roomba serii i7.

Dostępność

Robot odkurzający Roomba s9+ ze stacją Clean Base będzie dostępny w Polsce od 12 lipca 2019 r. w sugerowanej cenie katalogowej 6 799 PLN.

Robot mopujący Braava jet m6 będzie dostępny w Polsce od 12 lipca 2019 r. w sugerowanej cenie katalogowej 3 199 PLN.

[1] W porównaniu do modeli Roomba 980, e5 oraz i7

[2] W porównaniu do modeli Roomba serii 600

[3] W porównaniu do modeli Roomba serii 600 z systemem AeroVac

[4] Testowane w trybach spot i clean