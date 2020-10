Użytkownicy najnowszego czytnika e-książek firmy inkBOOK Europe – modelu inkBOOK Calypso – mogą już instalować na nim popularną aplikację mobilną Pocket. Dzięki niej wszystkie zapisane (np. podczas codziennego surfowania po sieci) w Pocket w ciągu dnia artykuły czy strony można później na spokojnie przeglądać i czytać na przyjaznym dla oczu ekranie inkBOOK Calypso.

Pocket to aplikacja, która doskonale radzi sobie z problemem natłoku informacji, atakujących nas każdego dnia podczas używania internetu i mediów społecznościowych – pozwala ona wyłowić z ogromu przewijających nam się przed oczami artykułów, stron i innych treści te, do których warto wrócić później.

Zasada działania Pocket jest prosta – po zarejestrowaniu darmowego konta na stronie https://getpocket.com należy pobrać i zainstalować stosowne rozszerzenie do przeglądarki Mozilla Firefox. Później wystarczy już tylko na bieżąco wybierać interesujące nas teksty czy wpisy blogowe, a następnie dodawać je do aplikacji Pocket (wystarczy jedno kliknięcie na pasku przeglądarki). Wszystkie takie treści będą automatycznie synchronizowane z kontem i dostępne na każdym urządzeniu, na którym zalogowany jest użytkownik.

Od teraz takim urządzeniem jest również najnowszy czytnik inkBOOK Calypso – wystarczy, że jego użytkownik zainstaluje aplikację Pocket (dostępną w zakładce inkBOOK Apps) i zaloguje się w niej. To rozwiązanie ma szereg zalet w porównaniu z czytaniem via Pocket na smartfonie, komputerze czy tablecie. Podstawową jest fakt, iż inkBOOK Calypso wyposażony jest w znakomity ekran e-ink, który nie świeci w oczy użytkownika (podświetlony jest z boku) i jest doskonale czytelny zarówno w ostrym słońcu, jak w zupełnej ciemności. Co więcej, czytnik w naturalny sposób sprzyja skupieniu się na lekturze i oderwaniu od rozpraszających gier, filmów itp.

Przypomnijmy, że nowy inkBOOK Calypso trafił do sprzedaży w wakacje. To pierwszy w pełni polski czytnik książek elektronicznych wyświetlający bez reklam ebooki na ekranie z najnowszej generacji papieru elektronicznego E Ink. E-papier zastosowany w Calypso pozwala na wyświetlanie tekstu w takiej jakości, w jakiej widzimy druk w książce. Jednocześnie Calypso – w przeciwieństwie do smartphone’ów – nie emituje światła w oczy użytkownika nawet przy włączonym doświetleniu, przez co jest znacznie zdrowszą alternatywą dla lubiących długo czytać. Możliwość dowolnego powiększania tekstu eliminuje konieczność czytania w okularach, a dostęp do większości polskich serwisów i bibliotek takich jak m.in. Legimi, Empik Go, Nexto, Woblink czy Publio zapewnia nieprzebrane zasoby zarówno ebooków, jak i możliwość czytania e-prasy jeszcze zanim pojawi się w kioskach. Marka inkBOOK należy do wrocławskiej firmy inkBOOK Europe.