Higieniczne innowacje od Procter & Gamble￼

Procter & Gamble było jedną z marek, które zdecydowały się na zrezygnowanie z fizycznego udziału w targach CES 2022. Zamiast tego, koncern stworzył własny, wirtualny pawilon P&G LifeLab, gdzie zaprezentował najnowsze technologie z dziedziny dbania o zdrowie i środowisko.

Jednym z najciekawszych gadżetów wystawy okazała się maszynka do golenia GilletteLabs Bugatti Special Edition. Nazwa jest nieprzypadkowa – sprzęt powstał we współpracy z legendarnym producentem aut sportowych. Jako pierwsze na świecie, urządzenie wyposażone zostało w funkcję podgrzewania, która poprawia komfort golenia. Na wystawie zobaczyliśmy także maszynkę GilletteLabs with Exfoliating Bar, wyposażoną w pasek peelingujący. Pozwala on zadbać o gładką skórę i zwiększyć dokładność golenia.

W dziedzinie higieny jamy ustnej, P&G zaprezentowało nam inteligentne szczoteczki Oral-B Series 4 i Series 5, pomagające w codziennej pielęgnacji zębów. Oral-B iO 10, to natomiast pierwsza na świecie szczoteczka, która w czasie rzeczywistym uczy nas dbania o jamę ustną. Urządzenie podpowiada, którą z sześciu stref szczotkowania powinniśmy czyścić w danym momencie, i wykrywa, czy siła nacisku na zęby nie jest zbyt duża. Opcja personalizacji, pozwoli dostosować jej pracę do naszych potrzeb i preferencji. Dzięki magnetycznej ładowarce, baterię uzupełnimy w zaledwie 3 godziny.

P&G zaprezentowało również swoją działalność w tematyce zrównoważonego rozwoju. Produkty z kategorii Beauty P&G, są teraz objęte programem Responsible Beauty, łączącym dbanie o wysoką jakość produktów z odpowiedzialnym i bezpiecznym pozyskiwaniem surowców. Kapsułki Tide mają zmniejszać negatywny wpływ prania na środowisko, a także pojawić się na… Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będzie to pierwszy produkt do prania, z którego skorzystają astronauci w przestrzeni pozaziemskiej.