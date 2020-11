Good Loot prezentuje nową serię puzzli

Układanie naprawdę dużych puzzli jest fajne, ale umówmy się, nie wszyscy dysponujemy wystarczającym czasem lub powierzchnią do tego celu. W kolekcji gamingowych puzzli od Good Loot właśnie pojawiły się nowe układanki o różnych wielkościach, w sam raz na jesienne wieczory.

Nowa seria Good Loot Puzzle to siedem wzorów z popularnych gier i nadchodzących premier. Znajdziemy w niej m.in. układanki zainspirowane Cyberpunkiem 2077: puzzle z męską i żeńską wersją V, postaci sterowanej przez gracza, mają po 500 elementów, a po ułożeniu – wymiary 48 x 34 cm. Propozycja z motywem Night City składa się natomiast z 1000 części, które stworzą obraz 68 x 48 cm. W tych samych wymiarach dostępne będą puzzle z gry Fallout 4 oraz Wiedźmina 3, te ostatnie w dwóch atrakcyjnych wariantach. Serię wieńczy największa jak do tej pory w ofercie Good Loot układanka z gry Assassin’s Creed Valhalla – aż 1500 elementów, które po ułożeniu stworzą obraz 85 x 58 cm przedstawiający Asasynkę Eivor.



Produkty Good Loot Puzzle wyróżniają się wysoką jakością wykonania. Kolorowe, wykończone efektem płótna puzzle zostały wydrukowane na odpornym na zginanie podłożu, dzięki czemu wytrzymają niejedno układanie i będą wyglądały pięknie przez długie lata. Wszystkie części są do siebie perfekcyjnie dopasowane, co uprzyjemnia zabawę. W zestawie z puzzlami otrzymamy specjalny woreczek do ich przechowywania i plakat z grafiką w skali 1:1, a to wszystko zamknięte w efektownym pudełku z podwójną okładką, które będzie wspaniale wyglądało na półce.



Nowa seria Good Loot Puzzle trafiła na półki 27-go listopada. Znajdziesz ją w wiodących sklepach internetowych: Media Markt, Muve.pl, Media Expert, Wirtus.pl, Empik.com, X-kom.pl, Konsoleigry.pl, Gry-Online, Grymel.pl i 3kropki.pl.