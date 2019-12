GOG daje nowe życie przygodówce Blade Runner

Zmiany, jakie towarzyszyły udoskonalaniu systemów operacyjnych, wpłynęły także na kształt gier. Wiele klasycznych tytułów po prostu nie może być odtwarzana na nowoczesnych komputerach. Aby w nie zagrać, trzeba skorzystać z emulatorów lub… poczekać na moment, gdy zostanie ona odświeżona przez specjalistów.

Blade Runner to klasyczna przygodówka point-and-click wydana w 1997 roku przez Westwood Studios. Deweloper ten zakończył działalność w 2003 roku, a kod źródłowy gry zaginął w odmętach czasu, więc przez wiele lat pozostawała ona niedostępna dla współczesnych graczy. Jej przywróceniem do życia zajęli się fani tytułu, wspierani przez Alcon Interactive Group i GOG.COM. Nie było to łatwe zadanie: ze względu na brak kodu źródłowego dysponowali oni jedynie komercyjną wersją Blade Runnera, taką opublikowaną na czterech płytach CD. Złożenie funkcjonalnej, cyfrowej wersji gry z dostępnych materiałów zajęło zespołowi aż 8 lat.

W przygodówce wcielamy się w rolę detektywa Raya McCoya, który prowadzi śledztwo w sprawie replikantów – zbiegłych androidów terroryzujących Los Angeles. Rozgrywka polega na zbieraniu dowodów, przesłuchiwaniu świadków i zatrzymywaniu podejrzanych. W przeciwieństwie do wielu innych przedstawicieli tego gatunku, wydarzenia rozgrywają się w czasie rzeczywistym. Oczywiście gra nawiązuje do kultowej produkcji Ridleya Scotta: zwiedzimy w niej miejsca znane z Łowcy Androidów, a część ścieżki dźwiękowej oparta została na motywach tej filmowej. Gra dostępna jest na GOG.COM w cenie 35 PLN; w trakcie trwającej obecnie zimowej wyprzedaży zapłacimy za nią 32 PLN.