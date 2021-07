Funbike E-Compact 2.0: nie tylko na upalne dni

Współczesny rower elektryczny ma swój odpowiednik w przeróżnych wersjach: górskie, trekkingowe, miejskie. Ich największą zaletą, a jednocześnie aspektem wyróżniającym je spośród zwykłych rowerów, jest wspomaganie elektryczne. Czym ono właściwie jest i jak działa?

Przede wszystkim należy z góry zaznaczyć, że elektryczny rower nie jedzie sam – i jest to fakt. W przeciwnym razie byłby zaliczany do motoroweru, co w aktualnych przepisach ruchu drogowego jest regulowany zupełnie inaczej niż elektryk. Elektryczny rower za pomocą akumulatora i silnika wspomaga użytkownika. Oznacza to, że rowerzysta może przejechać większy dystans, zużywając o wiele mniej sił. Technologie wykorzystywane w produkcji elektrycznych rowerów coraz częściej umożliwiają przejechanie dystansu powyżej 100 km. I takim przykładem może być właśnie Funbike E-Compact 2.0, który nie tylko przejedzie do 110 km na jednym ładowaniu, ale również jest nowoczesnym odpowiednikiem tradycyjnego składaka.

Jak sama nazwa wskazuje Funbike E-Compact jest rowerem kompaktowym. Z łatwością można go złożyć i spakować np. do samochodu lub do kampera. Posiada regulowany mostek oraz składaną kierownicę. Solidnie wykonana konstrukcja zapewnia bezpieczną, stabilną jazdę, a także wytrzymałość na wstrząsy spowodowane nierównościami. Funbike E-Compact 2.0 napędzany jest silnikiem Bafang umiejscowionym w tylnej piaście o mocy 250 W/320 i jest ona wystarczająca do pokonywania codziennych tras. Elektryczne wspomaganie odciąża użytkownika, oszczędzając jego energię, tym samym pozwala na przejechanie większych dystansów. Ponadto E-Compact posiada opcję trybu „walk-assist”, pozwalającą na prowadzenie e-roweru ze wspomaganiem do 6 km/h. Całkowita prędkość roweru wynosi do 25 km/h, natomiast poza drogami publicznymi jest możliwość odblokowania akceleratora prędkości i zwiększenie standardowej prędkości – na własną odpowiedzialność.

W skład wyposażenia wchodzi również wielofunkcyjny wyświetlacz, który wskazuje wszystkie najistotniejsze parametry roweru: poziom naładowania baterii, ogólny stan roweru, przebieg całkowity oraz prędkość. Wyświetlacz daje pełną kontrolę nad pojazdem, gdyż z jego poziomu można zmienić tryb jazdy, włączyć i wyłączyć oświetlenie, ale przede wszystkim odpowiada za uruchomienie e-roweru.

Inną praktyczną cechą elektrycznego składaka jest bagażnik, który bez problemu udźwignie ciężar do 25 kg, mogą to być większe zakupy lub 5 litrowa woda.

Funbike E-Compact 2.0 to bardzo dobry wybór jeśli chodzi o jazdę miejską. Spełnia wszystkie kluczowe warunki do wygodnej i stylowej podróży.