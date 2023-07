Ford P Raptor pomaga niepełnosprawnym czworonogom

Meksykański oddział Forda postanowił powiększyć liczną rodzinę modelu Raptor o nietypowy pojazd. Ford P-Raptor to dwukołowy pojazd, zaprojektowany dla zwierząt domowych o ograniczonej sprawności ruchowej.

Więź między człowiekiem a zwierzęciem odgrywa obecnie ogromną rolę w najróżniejszych aspektach codziennego życia. Zwierzęta domowe nie tylko zapewniają towarzystwo, uszczęśliwiają, chronią i wspierają swoich właścicieli, ale w zależności od etapu naszego życia, mogą również uczyć młodych właścicieli odpowiedzialności, pomagać w komunikowaniu się, czy wręcz opiekować się dziećmi, natomiast u dorosłych i starszych potrafią zmniejszyć stres i podnosić pewność siebie.

Podobnie jak ludzie, psy mogą borykać się z ograniczoną mobilnością, spowodowaną podeszłym wiekiem, chorobami czy wypadkami. Nasi czworonożni przyjaciele mają niestety utrudniony dostęp do urządzeń, które ułatwiłyby im w takich sytuacjach przemieszczanie się, ponieważ wszelkie ortezy i wózki dla zwierzaków są trudne do zdobycia i mogą nie być w pełni dostosowane do ich potrzeb.

P-Raptor z Meksyku

Pomysł ten powstał podczas burzy mózgów wśród kreatywnych partnerów biznesowych Ford of Mexico, a zmaterializował się dzięki meksykańskim talentom. Za stworzenie urządzenia odpowiedzialni byli inżynierowie Forda, którzy włożyli w nie swoją miłość do zwierząt, zaangażowanie i umiejętności. Efektem jest projekt, który otwiera mobilność przed naszymi najlepszymi przyjaciółmi, a dodatkowo wnosi moc typową dla modeli rodziny Raptora, wizję firmy i wykraczającą poza przeciętność ideę wolności pokonującej bariery.

„Największym wyzwaniem było takie zrealizowanie kreatywnego pomysłu, aby spełniał potrzeby mobilności zupełnie różnych psów, dlatego P-Raptor ma modułową konstrukcję, dzięki czemu można go dostosować do najróżniejszych psich rozmiarów i wymagań” – powiedział Benjamin Dueñas, inżynier ds. rozwoju produktu.

Pojazd, który dołącza do najliczniejszej rodziny w branży motoryzacyjnej, rodziny Performance, został zaprojektowany od podstaw przez meksykańskich inżynierów, z uwzględnieniem wysokich właściwości terenowych. Dzięki temu nie tylko idealnie pomaga w przemieszczaniu się, ale dba również o stabilność, zwłaszcza podczas zabaw czworonoga, dając mu możliwość pokonania najróżniejszych przeszkód terenu.

Energia do pokonywania przeszkód

P-Raptor spełnia potrzeby psów o ograniczonej mobilności, jak żaden inny wózek, dzięki zastowowaniu innowacji, z których znane są samochody Forda. Nie sposób go przeoczyć i nie skojarzyć z rodziną Raptora, za sprawą przedniej kratki z charakterystycznym logo firmy oraz reflektorów, które pozwalają na bezpieczne poruszanie się psa nawet po zmroku. Piasty kół można również wyposażyć w opcjonalne silniki elektryczne, które zapewniają dodatkowy napęd i przyczepność w warunkach, w których psiak potrzebowałby większej mocy.

„Skorzystaliśmy z technologii druku 3D, aby udostępnić P-Raptora większej liczbie osób i stowarzyszeń, ponieważ ten rodzaj druku stał się dość powszechny w ostatnich latach, a koszty drukowania elementów spadły – mówi Santiago Muleir, inżynier ds. rozwoju produktu.

Model ma nastawny, modułowy układ oraz specjalny wspornik, który pozwala na użycie osi kół dla wsparcia przednich lub tylnych kończyn. Pomyślano o specjalnej przestrzeni na niesprawne nogi oraz o modułowych kołach, montowanych z odpowiednim kątem pochylenia sworzni i w wystarczającej odległości, aby uniknąć przewrócenia i pokonać każdą przeszkodę.

Urządzenie będzie można wkrótce wydrukować w technologii 3D w dowolnym miejscu na świecie. Wszystko, co trzeba zrobić, to wprowadzić wymiary psa i pobrać bezpłatnie plik projektu, aby wyprodukować części, które następnie można łatwo złożyć.