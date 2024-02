Dbanie o zdrowie z trenerem personalnym na Samsung Smart TV

Do telewizorów Samsung trafi FlexIt, platforma specjalizująca się w dbaniu o zdrowie oraz dobre samopoczucie, dzięki której ćwiczenia stają się wygodniejsze i jeszcze bardziej dostępne. Aplikacja FlexIt, zaprezentowana na wydarzeniu Samsung World pojawi się w Polsce w najnowszych modelach telewizorów Samsung 2024: Excellence Line 8K, Neo QLED, OLED, UHD (powyżej modelu DU7000) i The Frame w pierwszej połowie tego roku. Będzie udostępniana za pomocą Daily+ – nowego lifestyle’owego centrum w menu systemu Samsung Tizen.

FlexIt umożliwia użytkownikom na całym świecie dostęp do usług treningu personalnego oraz wiele innych funkcji. W pierwszej połowie 2024 roku aplikacja zadebiutuje na najnowszych modelach telewizorów Samsung, a w kolejnych miesiącach będzie dostępna także na wybranych modelach z 2022 roku i 2023 roku. Użytkownicy będą mogli z niej korzystać za pośrednictwem Samsung Daily+ – nowego centrum lifestyle’owego na telewizorach Samsung, które zaprezentowano podczas tegorocznego wydarzenia World of Samsung we Frankfurcie. Umożliwia ono dostęp do szkoleń osobistych, usługi telezdrowia po wideorozmowy i zdalne rozwiązania komputerowe – a to wszystko w nowym, szybkim i jeszcze bardziej przyjaznym interfejsie.

Na stronie internetowej aplikacji FlexIt użytkownicy mogą wyszukiwać, rezerwować i płacić za ekskluzywne, wirtualne indywidualne sesje fitness, która odbywają się na ekranie telewizora. Po przyłączeniu kamery internetowej lub skorzystaniu z aparatu smartfonu wirtualni profesjonaliści doradzający w sprawach zdrowia przekazują informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, dostosowują treningi i proponują modyfikacje ich ustawień) – wszystko po toby stworzyć wspierające, bezpieczne i efektywne środowisko treningowe.

Aplikacja FlexIt pomaga użytkownikom podejść do swojego zdrowia w bardziej holistyczny sposób. Oprócz treści treningowych, FlexIt oferuje szkolenia w zakresie odżywiania, mniej intensywne ćwiczenia, takie jak medytacja i joga, oraz fizjoterapię i terapię zajęciową. Dzięki wirtualnej współpracy z trenerem, który rozumie osobistą drogę w budowaniu kondycji użytkownika i cele związane z dobrym samopoczuciem, opracowywany jest możliwy do realizacji program ćwiczeń, który odpowiada potrzebom i stylowi życia. A wszystko to w zaciszu własnego domu lub dowolnego innego miejsca za pośrednictwem skomunikowanego urządzenia.

Za sprawą usług takich jak FlexIt, centrum Samsung Daily+ wskazuje drogę przyszłości wirtualnych doświadczeń związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, zapewniając wygodę i dostępność oraz umożliwiając planowanie produktywnych i wygodnych codziennych czynności. Samsung Daily+ to nowe centrum stylu życia dla użytkowników telewizorów Smart TV, umożliwiające im korzystanie z szerokiej gamy najwyższej jakości usług i funkcji lifestyle’owych – takich jak fitness w domu, usługi telezdrowia, rozmowy wideo i nie tylko – a to wszystko za pomocą jednego interfejsu.