Darmowy streaming gier od Facebooka

Na rynek streamingu gier wchodzą coraz to nowe podmioty – po Google Stadia i Amazon Luna przyszedł także czas na Facebooka. Usługa powiązana z portalem społecznościowym będzie działała nieco inaczej, a na dodatek już na samym początku wzbudziła kontrowersje.

Usługa strumieniowania od Facebooka będzie przede wszystkim nakierowana na gry mobilne: ma ona zachęcać użytkowników do wypróbowywania nowych tytułów. Jeśli podczas przeglądania nowości na Facebooku natkniemy się na reklamę z grą, będziemy mogli ją kliknąć i natychmiast rozpocząć rozgrywkę, zarówno na smartfonie, jak i w przeglądarce. Da nam to możliwość wypróbowania tytułu bez jego ściągania. Jeśli aplikacja spodoba nam się na tyle, że zechcemy ją pobrać, usługa przeniesie nas bezpośrednio do strony gry w Sklepie Play. Po jej ściągnięciu zachowamy wszystkie postępy z wersji streamingowej.



Na pierwszy ogień pójdzie sześć tytułów mobilnych, w tym popularna gra wyścigowa Asphalt 9: Legends od Gameloft. Poza nią zagramy w Mobile Legends: Adventure, PGA Tour Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale, WWE SuperCard oraz Dirt Bike Unchained; wsparcie dla tego ostatniego tytułu zostanie dodane w ciągu kilku najbliższych tygodni. Facebook obiecuje, że katalog gier będzie regularnie poszerzany o nowe propozycje.



Strumieniowanie gier na Facebooka trafi na urządzenia z Androidem i komputery. Nie skorzystają z niego użytkownicy iOS, a to z powodu zasad App Store. Przedstawiciele portalu społecznościowego podkreślili, że ze względu na nieprzychylne serwisom streamingowym przepisy, usługa ta na razie nie ma racji bytu w systemie operacyjnym Apple. Facebook wyraził także swoje niezadowolenie ze sposobu, w jaki Apple podchodzi do streamingu gier, stwierdzając, że praktyka ta ma na celu przejęcie kontroli nad bardzo lukratywnym segmentem rynku. Samo Apple nie udzieliło oficjalnego stanowiska w tej sprawie.