Damien Rice po raz pierwszy w Polsce

Irlandzki wokalista i autor tekstów Damien Rice wystąpi 4 kwietnia w Krakowie.

Świat poznał Damiena Rice’a wraz z premierą jego pierwszego singla The Blower’s Daughter, który pojawił się m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu Closer i debiutanckim krążku artysty, O, wydanym w 2003 roku. Album trafił do pierwszej dziesiątki na brytyjskich listach przebojów i zdobył status czterokrotnej platyny. Duże sukcesy zapewniły mu również płyty 9 i My Favorite Faded Fantasy. Teraz polscy fani Damiena będą mogli go w końcu zobaczyć w naszym kraju. Szczegóły dotyczące sprzedaży biletów dostępne są na stronie www.livenation.pl.