Creative BT-W6: Bluetooth 5.4 z jakością Snapdragon Sound dla graczy i audiofilów

Creative zaprezentowało nową wersję swojego kompaktowego nadajnika audio Bluetooth – BT-W6. To szósta generacja tego modelu, wyposażona w najnowsze technologie audio i zaprojektowana z myślą o najwyższej jakości bezprzewodowego dźwięku zarówno dla graczy, jak i miłośników muzyki.

Nowy BT-W6 wspiera Bluetooth 5.4 oraz LE Audio z Auracast, co pozwala na stabilne, energooszczędne i wielokanałowe strumieniowanie dźwięku. Zastosowany kodek aptX Lossless zapewnia jakość bliską FLAC, a technologia Snapdragon Sound® umożliwia pełne wykorzystanie potencjału muzyki wysokiej rozdzielczości (24-bit/96 kHz). Dla graczy stworzono natomiast profil GMAP, który ogranicza opóźnienia do zaledwie ~20 ms – to idealne rozwiązanie dla e-sportowców i fanów gier.

BT-W6 oferuje wybór między trybem Low Latency (50 ms) a High Quality, umożliwiając dostosowanie priorytetu między jakością a szybkością transmisji. Zestaw obsługiwanych kodeków obejmuje m.in. LC3, aptX Adaptive, aptX HD i SBC, a technologia automatycznego doboru kodeków gwarantuje najlepsze możliwe brzmienie na każdym urządzeniu.

Dzięki prostocie Plug & Play, możliwości przełączania urządzeń bez parowania, mikrofonowemu wejściu audio i wsparciu dla aplikacji Creative z korektorem EQ oraz funkcjami Sound Blaster – BT-W6 sprawdzi się z laptopami, konsolami i systemami audio.

Creative BT-W6 kosztuje 296,99 PLN.