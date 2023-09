Columbia przedstawia Facet 75 Alpha Outdry

Facet 75 Alpha Outdry to najnowsza propozycja z kolekcji F23 od Columbia Sportswear – wodoodporny model łączy w sobie współczesną estetykę i zaawansowane techniczne możliwości, dzięki którym świetnie sprawdzi się w każdym terenie. Seria Facet, znana już z poprzednich sezonów, jest ceniona przez użytkowników za lekkość, wygodę i elegancki wygląd w stylu sneakersów. Model ma wodoodporną i oddychającą konstrukcję OutDry, zapewniającą niezrównaną odporność na warunki atmosferyczne, amortyzowaną podeszwę środkową i podeszwę zewnętrzną zapewniającą doskonałą przyczepność w każdych warunkach. Dzięki tym technicznym rozwiązaniom gwarantuje komfort całodziennej wędrówki. Nowy Facet 75 Alpha Outdry wpisuje się w dziedzictwo linii Facet, wprowadzając jednocześnie liczne usprawnienia konstrukcyjne i zaawansowaną funkcjonalność.

Model Facet 75 Alpha Outdry ma podeszwę zewnętrzną wykonaną w technologii ADAPT TRAX, która doskonale sprawdza się zarówno w mokrych, jak i suchych warunkach. Ten zaawansowany dwuczęściowy system łączy opatentowaną mieszankę podeszwy zewnętrznej ze specjalnie zaprojektowanym wzorem bieżnika o głębokości 5 mm, zapewniając wyjątkową przyczepność i stabilność.

Śródpodeszwa TechLite Plush to najwyższy poziom amortyzacji od marki Columbia. Ma charakterystyczny design oraz responsywną, ultralekką piankę, która zapewnia trwałą amortyzację, a podwyższona konstrukcja podeszwy środkowej umożliwia płynne przetoczenie stopy od pięty do palców, gwarantując komfort nawet w trudnym terenie. To innowacyjne połączenie zostało zaprojektowane z myślą o trwałości, pozwalając ci wędrować szybciej i dalej. Projektując TechLite Plush Columbia wykorzystała renomowany skład chemiczny pianki Techlite Plus, do którego wprowadziła subtelne korekty chemiczne, zmieniła metodę przetwarzania i w efekcie wyprodukowała materiał, który w połączeniu z podwyższoną konstrukcją gwarantuje wyjątkowy poziom amortyzacji. Śródpodeszwa TechLite Plush zapewnia wysoki zwrot energii, lekkość, niską gęstość i długotrwałą wydajność.

Bezszwowa cholewka modelu Facet 75 Alpha Outdry z nakładką Kurim na śródstopiu, zapewnia ochronę stopy i wytrzymałość bez konieczności zwiększania objętości. NAVIC FIT SYSTEM i klips na pięcie Heel Clip zapewniają wyjątkową stabilność w każdym terenie. Dla łatwego zakładania i maksymalnego komfortu model ma także siateczkowy kołnierz, przypominający skarpetę z nadrukiem 3D. Sznurowanie jest łatwe i szybkie, ponieważ zamiast klasycznych sznurówek zastosowano rodzaj linki ze ściągaczem, który wystarczy pociągnąć po założeniu buta.

Model Facet 75 Alpha Outdry firmy Columbia Sportswear został zaprojektowany z myślą o potrzebach współczesnych fanów outdooru. Wprowadza innowacyjną technologię i wyjątkową wydajność, redefiniując w ten sposób obuwie hikingowe. Niezależnie od tego, czy poruszasz się po mokrym czy suchym terenie, Facet 75 Alpha Outdry zapewni ci komfort wędrowania.

Facet 75 Alpha Outdry jest dostępny w cenie 799,99 PLN w wersji damskiej i męskiej, w sklepie internetowym answear.com.