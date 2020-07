Columbia Icons: kolekcja dla millenialsów

Dla fanów miejskiego stylu i aktywności na świeżym powietrzu Columbia Sportswear przygotowała specjalną kolekcję Columbia Icons, która oferuje hity modowe z lat dziewięćdziesiątych w nowej, współczesnej wersji.

Columbia to popularny producent odzieży sportowej i outdoorowej z bogatą historią kurtek i stylów, które wyznaczały trendy przez całe dziesięciolecia. Dziś kultowe produkty powracają do współczesnych kolekcji i zyskują popularność szczególnie wśród fanów miejskiego stylu życia, którzy nade wszystko cenią oryginalność i autentyczność marki.

Columbia, dzięki swoim kolekcjom specjalnym i współpracy między innymi z Kith czy Opening Ceremony, coraz silniej przenika do świata mody i trendsetterów, takich jak Kanye West. Rosnącą popularność wśród fanów outdooru i millenialsów Columbia Sportswear zawdzięcza swojemu dziedzictwu opartemu na pionierskich rozwiązaniach oraz wizji samej „matki marki” Gert Boyle.

Columbia Icons

W skład kolekcji wchodzą uniwersalne, wygodne stylizacje nawiązujące krojami, wzorami, logo i kolorami do lat dziewięćdziesiątych. W sumie Columbia zaproponowała 18 modeli, które są dostępne w różnych kolorach i które można ze sobą dowolnie łączyć.

Columbia Icons to między innymi lekkie i wygodne wiatrówki, kolorowe polary, koszulki, sportowe spodnie i szorty. Wiele nich można spakować do zintegrowanej wewnętrznej kieszeni i jako małą paczkę – woreczek zapinany na suwak – zabrać ze sobą podczas wyjścia do miasta. W ramach kolekcji dostępne są również akcesoria w postaci nerek, plecaków lub dwustronnego kapelusza, a także dwa modele funkcjonalnych sneakersów Columbia SH/FT w stylu Icons.

Zaawansowane technologie

Columbia Icons to nie tylko ciekawa stylistyka. Odzież wykorzystuje także nagradzane technologie – jak Omni-Shield, która stanowi barierę zarówno dla wody, jak i dla zanieczyszczeń, pozwalając dłużej cieszyć się czystymi ubraniami. Materiały z technologią Omni-Shield zostały powleczone warstwą odporną na działanie czynników zewnętrznych aż do temperatury 76 st.C. Warstwa ta zabezpiecza również przed niepożądanym zabarwieniem tkaniny. Odzież z technologią Omni-Shield schnie 3 do 5 razy szybciej, ponieważ nie magazynuje wilgoci tak jak tradycyjne tkaniny.

Kolekcja Columbia Icons jest dostępna w wybranych sklepach: Sneaker Studio, Word Box, Selectshop, Bludshop, Urban City.