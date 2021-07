Clid the Snail – ślimak, strzelanie i industrial metal

Koch Media oraz Weird Beluga Studio, hiszpański deweloper gier niezależnych wydadzą wspólnie Clid the Snail – ponurą, fabularną strzelankę z unikalnym podejściem do gatunku. Dzięki wsparciu programu PlayStation Talents, akceleratora biznesu Lanzadera i partnera wydawniczego Koch Media, Clid the Snail pojawi się na konsolę PlayStation 4 jeszcze w tym roku, a nieco później z wersją na PC.

Clid the Snail to mroczna opowieść o zgorzkniałym, humanoidalnym ślimaku, uzbrojonym po samą tarkę. Koncentrując się na narracji i dzięki metodycznemu, uważnemu podejściu do walki, gracze przejmą kontrolę nad wygnanym ślimakiem i połączą siły z gangiem dziwacznych wyrzutków, aby pozbyć się plagi pomrowów, która pustoszy ich świat. Clid the Snail zachęca do kreatywnej zabawy podczas walki dzięki szerokiemu wachlarzowi broni i mechaniki, a także eksploracji i rozwiązywania zagadek w zachwycająco ponurym otoczeniu.

Zwiastun Clid the Snail pojawił się w ramach wydarzenia PlayStation Talents: The Moment oferując wgląd w ponury świat, interesujące postacie i wyjątkowego bohatera.

Alejandro García, jeden z założycieli Weird Beluga Studio, skomentował: