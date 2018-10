Boston Dynamics prezentuje robota-parkourowca

Roboty potrafią coraz więcej, a firma Boston Dynamics jest jednym z najważniejszych innowatorów na tym polu. Ich humanoidalny robot Atlas został właśnie przystosowany do wykonywania parkourowych trików. Umożliwia mu je zaawansowana konstrukcja ciała.

Na zamieszczonym w internecie wideo możemy zaobserwować, jak Atlas przeskakuje nad grubą kłodą drewna i bezpiecznie ląduje, a następnie wspina się na schody. Wysokość przeszkód to aż 40 cm, co dla ważącego 75 kg robota o jedynie 28 ruchomych stawach mogło być sporym wyzwaniem. W płynnym skakaniu pomaga mu specjalna konstrukcja naśladująca ruchy ludzkich biegaczy. Do wykonania skoku Atlas wykorzystuje całe ciało, nie tylko nogi. Dzięki temu sam utrzymuje swój środek ciężkości i po wykonaniu zaawansowanych ruchów nie wymaga zewnętrznej stabilizacji. To kolejny z trików w repertuarze robota – przedtem inżynierowie nauczyli go wykonywać salto w tył i podnosić obiekty.

Roboty Boston Dynamics może i wyglądają śmiesznie (a czasami nawet strasznie), ale są one projektowane z myślą o poważnych zastosowaniach. Przykładowo, czworonożny SpotMini, który wygląda jak mechaniczny pies z ramieniem zamiast głowy, już w przyszłym roku będzie dostępny w sprzedaży. Jego mobilność i niewielkie rozmiary sprawdzą się na przykład na placach budowy i w zakładach przemysłowych. Sam Atlas może być natomiast wykorzystany do transportu ciężkich lub dużych obiektów – a może także do udziału w zawodach robotycznej lekkoatletyki?