Bezpieczne jak kryptowaluty

Świat zmierza w kierunku digitalizacji praktycznie każdego aspektu naszego życia. Dla niektórych jest to niepokojący trend, gdy fizycznie nie mogą dotknąć przedmiotu lub rzeczy, którą nabyli. Jak zadbać o coś, co jest jedynie i aż zapisem cyfrowym?

Coronavirus pokazał, że możemy wybrać się w wirtualną podróż po najbardziej prestiżowych muzeach bez wychodzenia z domu. Coursera oferuje dostęp do wiedzy najlepszych uczelni na świecie za darmo w dodatku online. Gałęzią rynku, która dynamicznie dąży do digitalizacji, są finanse. Większość pieniędzy na świecie jest dzisiaj zapisem cyfrowym, a gotówka stanowi około 10% ogółu pieniędzy w obiegu. Obawy o to, że ktoś nam może ukraść środki z konta, są jak najbardziej zasadne. Nie mniej poziom ryzyka jest porównywalny do tego, gdy wynagrodzenie wypłacano w gotówce i trzeba je było dowieźć do domu. Takie sytuacje podatne były na ryzyko rabunku, zwłaszcza gdy przestępcy wiedzieli, kiedy konkretne przedsiębiorstwo wypłaca wynagrodzenia. Dzisiaj walka o nasze portfele przeniosła się do sieci.

Inwestycja w kryptowaluty

Pieniądz, który ma wyłącznie formę cyfrową to kryptowaluta. Jest ich przynajmniej kilka rodzajów, a najpopularniejsza z nich to Bitcoin. Chcąc stać się jej posiadaczem, wystarczy znaleźć kantor lub giełdę, na której wymienić można PLN, EUR, USD lub inne „fizyczne” waluty na którąś z wirtualnych odpowiedników. Wówczas stajemy się posiadaczem cyfrowego zapisu, który informuje nas o ilości posiadanych zasobów, konkretnej kryptowaluty. Zawarcie transakcji, jak i przechowanie waluty są proste, o ile przestrzegamy kilku podstawowych zasad. W sieci dostępnych jest sporo wartościowych poradników, które krok po kroku opisują drogę do nabycia np. Bitcoina i jego zabezpieczenia przed kradzieżą. Warto trzymać się tych zasad, podobnie, jak dobrze wiedzieć, gdzie bezpiecznie nabyć wirtualne waluty. Pomóc w tym może ranking giełd kryptowalut, który znaleźć można na https://cryps.pl/ranking-gield/.

Na co zwrócić uwagę?

Warto zacząć od oceny płynności giełdy tzn. wolumenu dokonywanych transakcji. Im ta liczba jest większa, tym więcej operacji wykonuje się w określonym przedziale czasowym. Parametr ten informuje nas o tym, jak szybko możemy nabyć i sprzedać konkretne walory. Jest to istotna kwestia dla inwestorów, którzy handlują walutami każdego dnia. Dla inwestorów długoterminowych to również ważna informacja, choć ci mogą wykonywać operacje sporadycznie, a nawet rzadko. Wybierając platformę dobrze zapoznać się z obowiązującymi zabezpieczeniami np. podwójna autoryzacja czy tzw. zimne portfele. Ogólnie zaleca się korzystanie z tych ostatnich i są to jedne z najbardziej skutecznych zabezpieczeń. Po zapoznaniu się z rodzajami ochrony przed złodziejami warto zwrócić uwagę, czy na danej giełdzie występowały incydenty i jak jej zarząd na taką sytuację zareagował. W maju 2019 giełda kryptowalut Biance została zaatakowana przez hakerów, którzy zrabowali 32 mln dolarów. Cała kwota została zwrócona klientom. W ten sposób zyskuje się zaufanie.

Ostrzeżenia!

SCAM kryptowaluty to oszustwo polegające na wzbudzeniu naszego zaufania, a następnie wyłudzenie pieniędzy. Dlatego nigdy nie wolno podawać swoich haseł ani żadnych informacji, które mogłyby umożliwić kradzież naszych dóbr. Dobrze w tym celu śledzić w drodze do pracy czy w przerwie na kawę sytuację na rynkach wirtualnych walut. Dzięki temu możemy znaleźć informacje, które pozwolą nam ochronić się przed potencjalną kradzieżą. Ostrzeżenia kryptowaluty można znaleźć także na https://cryps.pl/ostrzezenia/.

Wirtualne pieniądze, czyli kryptowaluty są jednym z najlepiej zabezpieczonych zasobów. Narzędzia, które służą do przechowywania środków, mają zaawansowane mechanizmy antyhakerskie. Dostanie się do takiego urządzenia, jest niemożliwe bez odpowiedniej wiedzy tj. wielopoziomowych haseł, które ustalamy osobiście. Złamanie ich bez naszego udziału nie jest możliwe. Nie mniej walka pomiędzy złodziejami a twórcami zabezpieczeń nieustannie trwa.