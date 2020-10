Bezpieczeństwo w sieci – dowiedz się, zanim zrobisz zakupy online!

Jak kupować, żeby nie dać się wyrolować? Dowiedz się, jak sprawić, aby zakupy online były bezpieczne.

Jakie są rodzaje ataków w sieci? Jak ustrzec się przed atakami? Zakupy online – jak robić je bezpiecznie?

Jakie są rodzaje ataków w sieci?

Rozwój technologii, digitalizacja wielu dziedzin życia oraz coraz szybszy rozwój branży e – commerce sprawiły, że zakupy online stały się dla większości z nas codziennością. Kupuje się ubrania, kosmetyki, środki codziennego użytku, meble, a nawet produkty spożywcze. Jak jednak ustrzec się ataków w sieci w momencie, gdy robi się zakupy online? W pierwszej kolejności należy koniecznie dowiedzieć się, jakie w ogóle są rodzaje ataków w sieci. W końcu znając niebezpieczeństwo, łatwiej się przed nim ustrzec. Tak więc podstawowy sposób polega na oszustwie i wyłudzeniu danych. Phishing cechuje się podszywaniem się pod różnego rodzaju przedsiębiorstwa, a nawet instytucje publiczne w celu uzyskania danych wrażliwych, jak: hasła, numer konta, PESEL itp. Inny sposób polega na podszywaniu się przez bramki internetowe w celu pozyskania danych dostępu do rachunku bankowego itp.

Jak ustrzec się przed atakami?

Jednym z pierwszych i najczęściej powtarzanych sposobów polegających na chronieniu swoich danych to ustawienie wielu haseł do rożnych kont. Proponuję ustawić zupełnie inne hasło do maila, rachunku bankowego, a nawet mediów społecznościowych. Należy również pamiętać o otwieraniu załączników tylko i wyłącznie z bezpiecznych źródeł. Niepotwierdzone i nieznane źródła mogą wprowadzić na Twój komputer wirusa, który wyprowadzi Twoje dane. Należy również pamiętać o pobieraniu aplikacji tylko i wyłącznie z oficjalnych stron sklepów. Pozwoli to na bezpieczne zakupy online. Ostatni, choć równie ważny sposób na ustrzeżenie się przed włamaniami, to blokowanie własnego telefonu, komputera oraz wylogowanie się ze profili, jeśli korzystasz z nich w miejscu innym niż na własnym sprzęcie. Odwiedź stronę internetową jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach ataków, jak przed nimi się ustrzec https://inpost.pl/bezpieczenstwo

Zakupy online – jak robić je bezpiecznie?

Zakupy online sprawiają wielu z nas nieopisaną radość, a dodatkowo pozwalają oszczędzić bardzo dużo czasu, a także pieniędzy. Jak więc robić je bezpiecznie? Kupuj przede wszystkim ze sprawdzonych źródeł. Sklep, który posiada więcej pozytywnych opinii wystawionych na przestrzeni czasu, jest zdecydowanie bardziej wiarygodny niż sklep bez żadnych opinii Klientów. Sprawdź także partnerów biznesowych, z jakim współpracuje przedsiębiorstwo. Pozwoli Ci to na szybkie zweryfikowanie wiarygodności sprzedawcy.