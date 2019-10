Analogue prezentuje nową, kieszonkową konsolę retro Pocket

Konsole retro przeżywają prawdziwy renesans. Oprócz ich oficjalnych reedycji zaprojektowanych przez ich oficjalnych producentów, na rynek trafiają także konstrukcje zewnętrznych deweloperów. Jednym z ich jest Analogue, które tym razem zdecydowało się na przywrócenie do życia Game Boya.

Analogue Pocket otrzymał 3,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1600 x 1440 (oryginalny Game Boy miał 240 x 160) i baterię ładowaną przez USB-C. Domyślnie będzie on kompatybilny z kartridżami z Game Boya, Game Boya Color i Game Boya Advance, ale Analogue planuje stworzenie przejściówek umożliwiających korzystanie z nośników dla Sega Game Gear, Atari Lynx i Neo-Geo.

Urządzenie posiada dwa układy logiczne FPGA, w tym jeden deweloperski – ma to umożliwić dodawanie własnego oprogramowania za pomocą slotu microSD, tym samym uzupełniając konsolkę o możliwość emulacji gier z innych konsol. W przerwach w rozgrywce będziemy mogli skorzystać z wbudowanego syntezatora i sekwencera muzycznego Nanoloop.

Pocket otrzyma także stację dokującą do telewizora, współpracującą z przewodowymi i bezprzewodowymi kontrolerami. To nie pierwsza konstrukcja Analogue oparta o wykorzystanie oryginalnych kartridży – firma ma w ofercie także reedycję SNES-a nazwaną Super Nt czy oparte na Sega Genesis Mega Sg. Kieszonkowa konsola została wyceniona na 200 USD (ok. 780 PLN) i trafi do sprzedaży w 2020 roku.