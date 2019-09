Amazon prezentuje nowe gadżety z Alexą

Wirtualni asystenci trafiają na coraz więcej gadżetów. Po inteligentnych głośnikach, ekranach i sprzętach AGD przyszedł czas na zupełnie nowe produkty – Amazon właśnie zaprezentował nową linię urządzeń z Alexą.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej największym zainteresowaniem cieszyły się nowości z kategorii gadżetów przeznaczonych do noszenia – do tej pory wirtualna asystentka Amazonu była znana przede wszystkim ze swoich domowych zastosowań. Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Echo Buds obsługują technologię aktywnej redukcji szumów od Bose i pozwalają korzystać z Alexy w dowolnym miejscu. Asystentka może puścić nam ulubioną muzykę, wykonać połączenie telefoniczne czy posłużyć jako nawigacja. Słuchawki wycenione zostały na 130 USD (ok. 520 PLN).

Towarzyszyły im okulary Echo Frames, w których oprawkach umieszczone zostały 4 głośniczki umożliwiające korzystanie z Alexy, oraz Echo Loop – inteligentny pierścień z mikrofonem, który może służyć do prowadzenia rozmów. Urządzenia te na razie pozostają w fazie zamkniętych testów, ale po ich pomyślnym zakończeniu będą kosztowały odpowiednio 180 USD (ok. 720 PLN) i 130 USD.

Do rodziny Echo dołączyły także nowe głośniki. Nowa edycja Echo Dot (60 USD, ok. 240 PLN) została wyposażona w niewielki zegar, który wyświetla się wzdłuż bocznej krawędzi urządzenia. Echo Glow (30 USD, ok. 120 PLN) to natomiast prosta, różnokolorowa lampka nocna. Echo Flex (25 USD, ok. 100 PLN) jest natomiast małym adapterem z głośnikiem, umożliwiającym wpięcie Alexy do dowolnego gniazdka, na przykład w przedpokoju. Wśród większych głośników królował Echo Studio (200 USD, ok. 800 PLN) z obsługą Dolby Atmos. Jego konstrukcja wskazuje na to, że ma on stanowić konkurencję dla HomePoda i Google Home Max: otrzymał on pięć przetworników skierowanych w różne strony i dedykowany DAC.

Poza nowymi gadżetami producent zaprezentował także odświeżony głośnik Echo, który został wyposażony w lepsze przetworniki i opakowany w cztery nowe wersje kolorystyczne – wciąż jest on dostępny w cenie 100 USD (ok. 400 PLN). Echo Show 8 (130 USD) to natomiast pomniejszona wersja dobrze znanego inteligentnego ekranu od Amazonu. Wśród nowych gadżetów znalazły się także nowe kamery Ring i inteligentna mikrofalówka Amazon Smart Oven. Osoby, które stworzyły w swoim domu system smart home oparty o Alexę, mają więc sporo nowych gadżetów do wyboru.