Alfred Hitchcock – Vertigo jako gra już we wrześniu

Microids ogłosiło datę premiery konsolowych wersji narracyjnej przygodówki od Pendulo Studios pod tytułem Alfred Hitchcock – Vertigo. Gra będzie dostępna na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 27 września. Te wydania będzie można kupić również w pudełkach. Swobodnie zainspirowana filmem słynnego reżysera, narracyjna gra jest już dostępna na PC na platformach cyfrowych Steam, GOG i Epic Games Store.

Pisarz Ed Miller wyszedł bez szwanku z wypadku, podczas którego jego samochód rozbił się w głębinach kanionu Brody w Kalifornii. Chociaż nie znaleziono we wraku samochodu nikogo, Ed twierdzi, że podróżował z żoną i córką. Szok wywołany tym wydarzeniem doprowadza u niego do poważnych zawrotów głowy. Wraz z rozpoczęciem terapii Ed próbuje odkryć, co się naprawdę wydarzyło tego tragicznego dnia.

Edycja limitowana zawiera: