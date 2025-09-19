Ad image
UNIQLO wraca na Marszałkowską

Ponowne otwarcie sklepu Wars Sawa Junior

Michał Lis
Michał Lis
UNIQLO ogłosiło ponowne otwarcie sklepu w Domach Towarowych Wars Sawa Junior. Zmodernizowana przestrzeń o powierzchni 1 420 m² powita pierwszych klientów w czwartek, 23 października 2025 roku, o godz. 9:00. To druga stała lokalizacja marki w centrum Warszawy – obok istniejącego już sklepu w Arkadii.

Nowy koncept łączy pełną ofertę LifeWear z dodatkowymi atrakcjami. Na klientów czeka m.in. usługa personalizacji UTme! oraz – po raz pierwszy w Polsce – RE.UNIQLO STUDIO, gdzie będzie można naprawić i odnowić ubrania, wzbogacić je o hafty czy tradycyjne przeszycia sashiko. Sklep zaoferuje też specjalne, limitowane grafiki przygotowane we współpracy z lokalnymi artystami i markami.

Z okazji otwarcia UNIQLO połączyło siły z Olą Niepsuj, która stworzy plakat, mural i projekty toreb inspirowane legendą o Warsie i Sawie. Marka celebruje także 10. rocznicę gry Wiedźmin 3: Dziki Gon we współpracy z CD Projekt Red oraz minimalistyczną warszawską piekarnią BAKEN – grafiki inspirowane tymi kolaboracjami trafią do oferty UTme! i RE.UNIQLO STUDIO.

W ramach inicjatywy Heart of LifeWear UNIQLO przekaże 5000 produktów HEATTECH warszawskim organizacjom charytatywnym.

Otwarcie będzie również okazją do skorzystania ze specjalnych promocji na kultowe produkty marki, takie jak HEATTECH, lekkie kurtki PUFFERTECH czy dzianiny z miękkiej przędzy Soufflé Yarn.

Autor:Michał Lis
