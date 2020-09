5 powodów, dla których warto kupić pakiet Office 365

Pakiet Office 365 to narzędzie, z którego korzysta coraz więcej firm. Z pewnością sprawdzi się także w Twojej. Zanim jednak zdecydujesz się zainwestować w Office 365, powinieneś najpierw poznać powody, dla których warto wybrać pakiet firmy Microsoft.

W dzisiejszym artykule 5 powodów, które powinny Cię przekonać do pakietu Office 365:

Dostępność i mobilność

Prostota i wygoda

Wszechstronność

Bezpieczeństwo

Oszczędność

Przeczytaj, jak Office 365 wpłynie na funkcjonowanie Twojej firmy.

Dostępność i mobilność pakietu Office 365

Pakiet Office 365 w dużym stopniu uniezależnia Cię od firmowego komputera. Nie musisz już zostawać po godzinach w pracy, aby dokończyć ważny projekt. Możesz to zrobić w domu, mając pełen dostęp do wszystkich niezbędnych danych. Dzięki Office 365 pracujesz i zarządzasz pracą z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia. Narzędzie firmy Microsoft daje Ci łatwy dostęp do informacji, dokumentów oraz firmowych kontaktów. To pozwala reagować na nieprzewidziane sytuacje w czasie rzeczywistym. Dzięki Office 365 Twoje biuro jest wszędzie tam, gdzie Ty.

Prostota i wygoda użytkowania pakietu Office 365

Wśród najważniejszych cech pakietu Office 365 trzeba wymienić także prostotę i wygodę użytkowania. Wszystkie narzędzia bazują na intuicji użytkownika. Pakiet nie wprowadza rewolucji, ale bazuje na doskonale znanych i sprawdzonych rozwiązaniach. Zamiast rewolucji wprowadza ewolucję, która udoskonala dobre patenty. Office 365 bazuje na wygodzie i mobilności. Doskonałym przykładem takiej ewolucji jest nowoczesna skrzynka mailowa, która pozwala na wysyłanie wiadomości do 150 MB. Wszystkie narzędzia Office 365 bazują na rozwiązaniach, które doskonale znasz z wersji desktopowej.

Na czym polega wszechstronność pakietu Office 365?

Usługi oraz aplikacje dostępne w ramach Office 365 ułatwiają pracę na wielu płaszczyznach. Dzięki wykorzystaniu Publishera będziesz mógł tworzyć grafiki i materiały promocyjne do publikacji w mediach społecznościowych. Aplikacja Bookings umożliwia łatwą kontrolę nad rezerwacjami online oraz planowaniem spotkań. Komunikator biznesowy pozwala na jednoczesną pracę całego zespołu na jednym dokumencie.

Co decyduje o bezpieczeństwie pakietu Office 365?

Nad bezpieczeństwem pakietu Office 365 czuwa cały zespół Microsoft. Dzięki temu nie musisz na bieżąco śledzić zmian, jakie zachodzą w przepisach. Obejmuje to również kwestie związane z GDPR oraz regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Istotną kwestią jest także bezpieczeństwo plików i dokumentów dzięki oprogramowaniu antymalware i modułom antyspamowym. Technologia chmury pozwala skutecznie zabezpieczyć przed utratą danych. Nawet w przypadku uszkodzenia fizycznego komputera, będziesz mógł łatwo odzyskać wszystkie pliki zapisane w chmurze.

W jaki sposób Office 365 generuje oszczędności?

Pakiet Office 365 jest licencjonowany na użytkownika, a nie na konkretne urządzenie. Co istotne zakupiona licencja pozwala na korzystanie z wszystkich funkcji pakietu na 5 urządzeniach jednocześnie. Licencję możesz dowolnie przenosić pomiędzy użytkownikami. Dzięki Office 365 zredukujesz koszty związane z utrzymaniem serwerów. Warto podkreślić, że pakiet firmy Microsoft działa nie tylko na Windowsie, ale także na Mac OS oraz Androidzie.

W celu zakupu pakietu Office 365 warto odwiedzić stronę https://www.onexstore.pl/. Znajdziesz tam duży wybór różnych konfiguracji pakietu Office 365. Dzięki temu będziesz mógł dobrać narzędzia idealnie dopasowane do potrzeb Twojej firmy.