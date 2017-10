ZTE Axon M wyposażony w dwa… ekrany

Coś ostatnio dużo nam się porobiło tych podwójnych elementów w smartfonach. Najpierw był dual SIM, potem dual camera. Chiński producent ZTE zdecydował, że należy podwoić również ekran i zaprezentował Axon M: składany smartfon o dwóch ekranach.

Pamiętacie telefony z klapką? Teraz widuje się je bardzo rzadko, głównie na filmach z początku XX wieku. ZTE Axon M to taka wariacja na temat dawnego trendu, tylko w roli klapki występuje drugi ekran. W złożonym stanie obydwa ekrany (5,2 cala, rozdzielczość 1080p) znajdują się na zewnątrz telefonu; po rozłożeniu tworzą niemal jednolitą, płaską powierzchnię. Wrażenie ciągłości jest tym większe, że dłuższe brzegi telefonu są niemal bezramkowe; grubą obwódkę mają jedynie górna i dolna krawędź. Telefon działa w każdej konfiguracji rozłożenia, a wykorzystanie drugiego ekranu zmienia się wraz z potrzebami użytkownika. Może on służyć do rozszerzenia obszaru pracy, synchronicznego wyświetlania tego samego widoku lub korzystania z zupełnie innej aplikacji, niż na ekranie głównym.

Wnętrzności smartfona są dość standardowe: mamy tu procesor Qualcomm Snapdragon 821, 4 GB RAM i tylną kamerkę 20 Mpix (przednią – tryb selfie to ten domyślny). Bateria o pojemności 3 180 mAh ma starczyć na jeden pełen dzień korzystania z telefonu – niestety, producent nie podał, czy dane te dotyczą trybu rozłożonego czy złożonego. Ponadto ZTE zdecydowało się na uwzględnienie coraz rzadszego wśród flagowców minijacka audio. Telefon jest dość ciężki jak na swoją kategorię wielkościową (230 g) a po złożeniu ma ponad 1,2 cm grubości. Cena urządzenia nie jest jeszcze znana.