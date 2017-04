Jak zmniejszyć ilość czasu poświęcanego na śniadania?

Śniadanie w opinii wielu ekspertów zajmujących się zdrowym żywieniem jest najważniejszym posiłkiem w ciągu całego dnia, gdyż to właśnie dzięki niemu do naszego organizmu trafia pierwsza dawka kalorii, które przekształcamy na energię potrzebną do efektywnego funkcjonowania. Z tego powodu dobrze jest więc zadbać o jego pożywność, ale jednocześnie nie ma niestety się co oszukiwać – w dzisiejszym zabieganym świecie każda sekunda jest na wagę złota i bardzo często jeśli już spędzamy czas na przygotowaniu sobie śniadania, a nie kupujemy rogalika i kawy z vendingowego automatu w pracy, to z racji naszego pośpiechu, często nie jest ono zbyt pożywne.

Rozwiązaniem tego problemu może być wyposażenie się w kilka kuchennych gadżetów, które nie tylko wykonają za nas całą pracę, ale także uporają się z porannym pichceniem w imponująco krótkim czasie. Zakupy można rozpocząć od iKettle i Coffee Machine (700 PLN i 1 000 PLN, www.alstor.pl) – inteligentnego czajnika oraz ekspresu do kawy firmy Smarter, które można nastawiać zdalnie za pomocą smartfona. Jeśli nie wyobrażasz sobie śniadania bez jajka, to w twojej kuchni powinien znaleźć się VonShef Electric Egg Boiler (90 PLN, www.amazon.com), służący do błyskawicznego ugotowania aż siedmiu jajek naraz. Innym ciekawym urządzeniem pozwalającym zaoszczędzić czas spędzany na przygotowywaniu śniadania jest Tefal Toast n Bean (150 PLN, www.tefal.pl). Sprzęt ten w ciągu zaledwie czterech minut potrafi przyrządzić pożywny posiłek, w skład którego mogą wejść dwa tosty i cztery jajka.

Jeśli podczas śniadania chcesz cieszyć się nieco bardziej wyszukanymi potrawami, to na twym kuchennym blacie powinno znaleźć się miejsce dla Elgento Verteggo (90 PLN, www.amazon.com). Ten niepozorny gadżet pełni rolę niewielkiego pionowego opiekacza z funkcją grilla, dzięki czemu w twoim szybkim porannym menu będą mogły pojawić się np. szaszłyki czy inne łatwe do przygotowywania dania, których składniki będziesz mógł nadziać na umieszczane w długiej komorze patyczki.