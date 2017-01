Jak wzmocnić sygnał Wi-Fi w domu?

Bez obaw, poradzimy. Na wstępie rozejrzyj się dokładnie po mieszkaniu i zastanów się dobrze czy posiadany przez ciebie router znajduje się aktualnie w miejscu zapewniającym jak najbardziej optymalną dystrybucję bezprzewodowego sygnału do wszystkich pomieszczeń twojego lokum. Gdybyś doszedł do wniosku że tak nie jest, to w miarę możliwości postaraj się znaleźć dla niego choć fragment wolnej przestrzeni w centralnej części mieszkania – efekt takiej zmiany powinien być odczuwalny od razu.

Problemem może być również fakt, że korzystasz z urządzenia sieciowego dostarczonego ci bezpośrednio od twojego dostawcy usług komunikacyjnych. Często gęsto nie pracują one zbyt wydajnie i niekiedy znacznie lepiej jest odżałować nieco grosza i wymienić je na jakiś model kupiony we własnym zakresie.

Gdy twoje wymagania są naprawdę spore i nie masz oporów przed wydaniem sporej sumki, to daj szansę routerowi RT-AC5300 firmy ASUS. Model ten kosztuje co prawda 2 000 PLN i wygląda jak korona zdjęta z głowy Sauronowi, ale dzięki swej unikalnej konstrukcji, obejmującej aż osiem anten oraz wsparciu dla 3-pasmowej transmisji danych, jest urządzeniem zdolnym sprostać oczekiwaniom każdego wymagającego użytkownika.