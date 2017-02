UberEATS w (prawie) całej Warszawie

Wszyscy mieszkańcy Warszawy mogą już bez przeszkód pobrać aplikację UberEATS, dzięki której będą oni w stanie zamówić posiłek z biorących udział w programie restauracji. Do UberEATS przyłączyło się już ponad 150 placówek, które oferują przekrój dań wśród których każdy znajdzie coś dla siebie.

O zbliżającym się UberEATS do Warszawy słyszeliśmy jeszcze w zeszłym roku. Niestety ku rozpaczy wielu osób pracujących lub mieszkających trochę poza centrum miasta usługa ta nie jest w tej chwili dla nich dostępna. Smakiem będą musieli obejść się między innymi rezydencji dzielnic Bielany, Bemowa, Białołęki, Targówka czy Włoch. Oczywiście UberEATS zapewnia, iż w niedługim czasie zakres ten ma się zwiększyć, ale jak wiadomo pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Niemniej jednak, jeśli macie szczęście przebywać bliżej centrum miasta to od wczoraj możecie przez rzeczoną aplikację zamawiać posiłki z ponad 150 restauracji. Usługa ta jest dostępna od godziny 11 do 23, a koszt dostawy ma wynosić 7,99 PLN niezależnie od kwoty zamówienia. Podobnie jak kierowcę Ubera, tak i dostawcę będzie można śledzić w aplikacji UberEATS.