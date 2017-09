Termoczułe swetry zmieniające barwy

Inteligentna odzież nie jest niczym nowym. Producenci prześcigają się w wymyśleniu nowych sposobów na „smart ciuchy” i uzupełniają zwykłe ubrania o coraz to dziwniejsze funkcje. Włoski producent odzieży męskiej Stone Island właśnie wypuścił na rynek sweter Ice Knit wykonany z termoczułej włóczki, która… zmienia kolor pod wpływem zimna!

Jeśli lubisz oryginalne ciuchy, które wyróżnią cię z tłumu, sweter Ice Knit wydaje się fajną propozycją na ten sezon. Ubranie wykonane jest z dwóch materiałów – tworzącej wewnętrzną warstwę wyściółki wykonanej z czystej wełny oraz zewnętrznego pokrycia z włóczki termoczułej. Kiedy wyjdziesz w Ice Knit na ulicę, „najzimniejsze” części ubioru zmienią kolor, nadając swetrowi ciekawy wygląd mapy temperatur. Do wyboru masz trzy warianty kolorystyczne: żółto-pomarańczowy, biało-szary i dwa odcienie zieleni.

Ok, a jakie specjalne właściwości (poza fajnym wyglądem) ma termoczuła włóczka? Otóż… absolutnie żadne. Ice Knit, podobnie jak inne dzieło tego samego projektanta (t-shirt z przednimi kieszonkami na AirPody), ma po prostu fajnie wyglądać. Jeśli o to ci właśnie chodzi, musisz się pospieszyć – swetry dostępne są wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej apki Stone Island do 13 września. Jak na high-endową markę przystało, cena jest wręcz astronomiczna – 6 700 PLN.