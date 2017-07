SNES Classic trafi do sprzedaży już we wrześniu

Pod koniec 2016 roku firma Nintendo postanowiła zagrać na naszych emocjach i w oczekiwaniu na Switcha wprowadziła na rynek odświeżonego klasyka w postaci NES Classic Edition. Ta retro petarda szybko stała się jednym z najbardziej pożądanych kawałków technologii w tamtym okresie. Sukces ten zachęcił japońskiego producenta do kontynuowania tego trendu i dlatego już we wrześniu przyjdzie nam się zmierzyć z konsolą SNES Classic.

SNES, czyli Super Nintendo Entertainment System w wersji Classic Edition idzie dokładnie tą samą ścieżką co jego zeszłoroczny protoplasta. Z zewnątrz konsola jest zminiaturyzowaną repliką oryginalnego SNES-a. Znajdziemy tu jednak wbudowany port HDMI i podobnie jak w przypadku NES-a fabrycznie zainstalowane gry (konkretnie 21). Jedną z niech jest nigdy wcześniej nie publikowany Star Fox 2. Poza tym fani retro klimatów będą mogli zagrać między innymi w Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend Of Zelda: A Link ot the Past, Donkey Kong Country, Mega Man X czy F-Zero. W zestawie otrzymamy dwa kontrolery z długimi przewodami (czego nie można było powiedzieć o NES Classic). Co ciekawe w niektórych rejonach świata jak przed laty sprzedawana będzie wersja z inną obudową i nazwą Super Famicom. Istnieje również szansa, że tym razem Nintendo postanowi zrobić trochę więcej kopii owej konsoli. Z uwagi na ograniczoną produkcję zdobycie w zeszłym roku NES-a graniczyło z cudem.