Siedziba iTunes International HQ trafi do Irlandii

Apple jak na giganta technologicznego przystało śmieje się w oczy wszelkim problemom i właśnie zdecydowało o przeprowadzce siedziby iTunes International HQ z Luksemburga do Irlandii, która obecnie toczy bój z Komisją Europejską o ulgi podatkowe dla Apple.

iTunes International HQ to oddział firmy odpowiedzialny za rozliczanie takich usług jak iTunes Store, Apple Music, App Store i iBooks wśród użytkowników z Europy. Do tej pory siedziba ta byłą zlokalizowana w Luksemburgu, ale teraz Apple poszło na całość i postanowiło przenieść cały biznes, wraz z infrastrukturą i pełnym systemem rozliczeń do Irlandii. To właśnie tam od jakiegoś już czasu gigant z Cupertino rozlicza swoje usługi i korzysta ze śmiesznie niskich podatków, które wynoszą obecnie 0,005 %. Sytuacja ta jest o tyle ciekawe, że około pół roku temu Komisja Europejska zakwestionowała tak niską kwotę podatku i stwierdziła, że Irlandia nie miała prawa obniżać jej do tego poziomu wyłącznie dla jednej firmy i w związku z powyższym musi wyegzekwować od Apple miliardy, które powinny wpłynąć do kasy państwa. Oczywiście zarówno Irlandia i Apple zakwestionowały tą decyzję i do tej pory nie spełniły wymagań Unii. Co więcej, jak widać obie strony nie robią sobie z tego powodu wyrzutów biorąc pod uwagę decyzję o rychłej przeprowadzce.